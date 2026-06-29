OpenAI, 3 farklı modelden oluşan yeni GPT-5.6 serisini duyurdu. ChatGPT'de kullanılacak bu modeller neler sunuyor?

Dünyanın en popüler yapay zekâ aracı ChatGPT’yi geliştiren ve bu alanda dünyada lider firmalardan biri olan OpenAI, geçtiğimiz günlerde büyük merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi GPT-5.6 yapay zekâ modellerini resmen duyurdu. Tahmin edebileceğiniz gibi modeller, önemli yeniliklerle geliyor.

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OpenAI’ın açıklamalarına göre GPT-5.6 serisi; amiral gemisi Sol, daha dengeli her gün kullanıma uygun dünya modeli Terra ve hızlı & daha uygun fiyatlı model Luna olarak karşımıza çıkıyor. Gelin ChatGPT’de kullanılacak bu modellerin neler sunduğuna bakalım.

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GPT-5.6 serisi neler sunuyor?

Terra modeli, performans açısından GPT-5.5’e benzeyen ancak ondan 2 kat daha uygun fiyatlı olan bir yapay zekâ. Luna ise OpenAI’ın sunduğu modellerden şimdiye kadar en düşük maliyete sahip olanı ve buna rağmen güçlü performans vadediyor. Öte yandan Sol, OpenAI’ın şimdiye kadarki en güçlü modeli olarak karşımıza çıkıyor. Kodlama, biyoloji ve siber güvenlik alanlarında ajan tabanlı iyileştirmeler, Yeni bir "maksimum" akıl yürütme özelliği ve karmaşık işler için alt ajanlar kullanan bir "ultra" modu da var.

Teknoloji devi, GPT-5.6 Sol modelinin yüksek riskli faaliyetlere, hassas siber isteklere ve kötüye kullanıma karşı koruma sağlayan "bugüne kadarki en sağlam güvenlik özelliklerine" sahip olduğunu da eklemiş. Gerçek dünya saldırılarına karşı güçlendirildiği ve zayıf noktalar açısından test edildiği aktarılmış.

GPT-5.6 modelleri, OpenAI'nin güvenilir iş ortakları ve kuruluşlarından oluşan bir gruba API ve Codex aracılığıyla sunulmaya başladı. Henüz önizlemede olduğu için herkese yok. Firma, bu modellerin yakın zamanda ChatGPT de dahil olmak üzere geniş çapta kullanıma sunmaya başlayacağını ifade etti.