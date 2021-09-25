Kablosuz bir Wi-Fi ağına bağlıyken izlemek istediğiniz videoları indirmek, mobil internet paketinizi verimli kullanmak için etkili bir yoldur. SaveFrom bu konuda popüler bir platform olsa da pek çok alternatifi bulunuyor. YouTube video indirme işlemi yapabileceğiniz platform ve programlara yakından bakalım.

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube’da dönüp dönüp izlediğiniz videolar ya da hiçbir videosunu kaçırmadığınız Webtekno gibi kanallar vardır. Bu kanalların paylaştığı videoları ya da sık sık izlediğiniz videoları indirmek, her seferinde yeniden internet harcaması yapmamak ve mobil verinizi korumak için etkili bir yoldur. YouTube Premium'a gelen özellikle video indirme özelliği aktif olsa da hala para ödemeden video indirmek isteyen insanlar olabilir. Bu konuda en popüler tercih ise SaveFrom olarak görülüyor.

SaveFrom, uzun zamandır YouTube video indirme işlemi için kullanılan en popüler platformdur. Ancak son zamanlarda bu platformda bazı güvenlik açıkları ve sorunlar ortaya çıktı. Bu nedenle kullanıcılar, alternatif video indirme platformları ve programları kullanmaya başladılar. Gelin SaveFrom alternatifi olarak kullanabileceğiniz, ücretsiz YouTube video indirme hizmeti veren program ve platformlara bakalım.

SaveFrom alternatifi ücretsiz YouTube video indirme program ve platformları:

Vidd.ly

KEEPVid

iTube HD Video Downloader

SuperParse

Youtube-dl

Y2mate

FileConverto

8K videoları bile indirin: Vidd.ly

Hızlı ve güvenli bir YouTube video indirme programı arıyorsanız Vidd.ly tam olarak istediğinizi sunuyor. Program, YouTube dışındaki pek çok farklı platform üzerinden de video indirmenizi sağlıyor. Dilerseniz bu videoları MP4 dosyası olarak değil, MP3 dosyası yani ses formatında indirmeniz de mümkün. İndireceğiniz videoların kalitesi konusuna endişe etmeyin çünkü Vidd.ly, 8K çözünürlüğe sahip videoları bile başarılı bir şekilde indirebiliyor. Tabi, indirme performansı internet bağlantınıza göre de değişiklik gösterecektir.

En dikkat çeken SaveFrom alternatifi: KEEPVid

En dikkat çeken SaveFrom alternatiflerinden biri olan KEEPVid, çevrimiçi olarak video indirmenizi sağlayan bir platformdur. KEEPVid üzerinden başta YouTube olmak üzere aklınıza gelen tüm video izleme platformlarından ve sosyal medya platformlarından dilediğiniz videoları indirebilirsiniz. 4K videoları bile indirebileceğiniz platform, dilediğiniz videoları MP3, MP4 ve WEBM formatlarında indirmenize imkan sunuyor.

Altyazı ve çoklu dil desteği: iTube HD Video Downloader

iTube HD Video Downloader programı, YouTube başta olmak üzere aklınıza gelen tüm video izleme platformlarından ve sosyal medya platformlarından dilediğiniz videoları indirmek üzere özel olarak geliştirilmiştir. Program üzerinden aynı anda birden çok videoyu kaliteden ve performanstan ödün vermeden indirebilirsiniz. Üstelik iTube HD Video Downloader, videolar için altyazı ve çoklu dil desteği de sunuyor.

Geniş video indirme kaynağı desteği: SuperParse

SuperParse video indirme platformu, listemizdeki en geniş indirme kaynağı desteği sunan internet sitesidir. SuperParse üzerinde aklınıza gelen tüm video izleme platformlarından ve sosyal medya platformlarından video indirebilirsiniz. İnternet sitesinin tek olumsuz yanı ise indirdiğiniz videoların maksimum 720p yani HD görüntü kalitesine sahip olmasıdır. Kolay kullanım sağlayan arayüzü ise en dikkat çeken özelliklerinden biri.

Kullandıkça alışacağınız arayüz: Youtube-dl

En dikkat çeken YouTube video indirme programlarından biri olan Youtube-dl, düşük boyutu sayesinde az yer kaplar ve Windows, MacOS, Linux gibi işletim sistemlerinde başarıyla çalışır. İlk kez kullananlar için program arayüzü biraz garip gelebilir çünkü MS-DOS ortamına benzer bir arayüze sahip. Ancak bu komut sisteminin nasıl çalıştığını kısa sürede öğrendikten sonra Youtube-dl vazgeçilmeziniz olacak.

YouTube odaklı indirme platformu: Y2mate

Y2mate, yalnızca YouTube’da bulunan videoları indirmenizi sağlayan bir internet sitesidir. Yani YouTube dışında başka bir kaynaktan video indiremiyorsunuz ancak Y2mate’i kullanırken tek bir reklamla bile karşılaşmazsınız. MP4, M4V, 3GP, WMV, FLV, MO, MP3, WEBM formatlarda dosya indirme imkanı sunan Y2mate, YouTube odaklı bir platform olduğu için sezgisel arayüze sahip. Bu da onu alternatiflerinden ayıran en önemli özelliklerden biri.

Ücretsiz video düzenleme araçları: FileConverto

FileConverto video indirme sitesinde ne reklam var ne de ücret. FileConverto ile pek çok farklı video izleme platformu ve sosyal medya platformundaki videoları MP4 formatında ya da dilerseniz MP3 formatında ses dosyası olarak indirebilirsiniz. FileConverto platformununun en dikkat çeken noktası ise video birleştirme, video sıkıştırma gibi farklı işlemler gerçekleştirebileceğiniz araçları ücretsiz sunuyor olması.

Popüler YouTube video indirme platformu SaveFrom alternatifi olarak kullanabileceğiniz program ve platformları listeleyerek öne çıkan özelliklerinden bahsettik. YouTube video indirme basit bir işlem olsa da güvenilir bir platform ya da uygulama kullanmıyorsanız kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşmanız işten bile değildir.