GALAXY S26 ULTRA İLK İNCELEME

Samsung Türkiye'nin daveti ile katıldığımız kapalı basın gösteriminde, Galaxy S26 serisinin tüm modellerini ilk kez yakından görüp kısa bir süre için de olsa deneme şansına kavuştuk.

Galaxy S26 Ultra, S26 Plus ve 26 modelleri, geçtiğimiz yıldan farklı olarak işlevsel geliştirmelerle birlikte geliyor; Privacy Display ile ekran gizliliği sağlıyor ve Ultra hari diğer modellerde dünyanın ilk 2 nanometre mimariye sahip işlemcisi Exynos 2600 yer alıyor. Yaptığımız ilk performans testi sonuçlarını da videoda görebilirsiniz.