OpenAI’ın ilk yıllarına ait e-postalar, Musk ve Altman arasındaki fikir ayrılıklarını ve şirketin geleceğine dair kaygıları ortaya koydu.

OpenAI'ın ilk yıllarına ait e-postalar, Musk, Altman ve diğerleri arasındaki gerilimleri ortaya çıkardı. Elon Musk’ın, şirketin orijinal vizyonundan sapması ve OpenAI’ın kar amacı gütmeyen yapısına dair görüşleri, kurucular arasında önemli anlaşmazlıklara yol açtı.

E-postalar, OpenAI’ın antitröst yasalarını ihlal edip etmediği üzerine açılan davanın bir parçası olarak gündeme geldi.

Musk’ın "mutlak kontrol" arayışı

Ancak yazışmalar, Musk’ın şirketin liderliğinde daha güçlü bir rol talep etmesine rağmen CEO olmayı istemediği, ayrıca AGI konusunda endişeler taşıdığı gibi önemli detaylar içeriyor. Eski baş bilim insanı Ilya Sutskever, Musk’ın “mutlak kontrol” arzusunu sorgularken OpenAI’ın geleceği hakkında kaygılarını dile getiriyor. Sutskever’in yazdığı bir e-postada şu ifadeler yer alıyor: “Musk, sadece şirketin liderliğinde değil, aynı zamanda OpenAI'ın karar süreçlerinde daha fazla etki sahibi olmak istiyor. Ancak CEO pozisyonunda olmayı kesinlikle istemiyor. Bu durum, özellikle şirketin gelişim hedeflerine zarar verebilir.”

Bir diğer dikkat çeken nokta ise, 2017’de OpenAI’ın Tesla ile birleşme ya da çip üreticisi Cerebras’ı satın alma planlarıydı. Bu süreç, Andrej Karpathy’nin Tesla’nın kaynaklarıyla OpenAI’ı finanse etme isteğiyle şekillendi ancak sonuçta gerçekleşmedi. Microsoft’un yaptığı yatırımlar ve işbirlikleri, şirketin yönelimlerini değiştiren bir diğer önemli gelişme oldu. Bu süreç Andrej Karpathy’nin Tesla’nın kaynaklarıyla OpenAI’ı finanse etme isteğiyle şekillendi ancak sonuçta gerçekleşmedi. Karpathy’nin bir e-postasında şu sözler bulunuyor: “Tesla, OpenAI’a ciddi anlamda yatırım yapmayı planlıyor ve bu OpenAI’ın hedeflerine ulaşmasında belirleyici bir adım olabilir. Ancak iş birliği konusunda her iki tarafın da aynı hedefe odaklanması gerektiği açık.”

Ortaya çıkan bu bilgiler OpenAI’ın ilk yıllarındaki iç mücadeleleri ve liderlik anlayışlarındaki farklılıkları gözler önüne seriyor. Musk ve Altman arasındaki anlaşmazlıklar, şirketin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.