Donald Trump Duyurdu: Elon Musk, DOGE Bakanı Oluyor!

Donald Trump, başkanlık döneminde "Hükûmet Verimliliği Bakanlığı" isimli yeni bir bakanlık kuracağını açıkladı. Üstelik bu bakanlığın başında milyarder iş insanı Elon Musk olacak.

Son dönemlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Donald Trump'ın zaferi ile sonuçlanan ABD seçimleri. Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi, sadece ülke sınırları için değil, Türkiye için bile büyük önem arz ediyor. Gelen son haberler ise hemen her gün adından bahsettiğimiz milyarder iş insanı Elon Musk'ın, artık resmen siyasetin içinde olduğunu gözler önüne serdi.

Donald Trump, bizzat kurduğu Truth Social'da dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan bu açıklamada, Elon Musk'ın yeni kabinede bakan olacağı belirtildi. Donald Trump'ın açıklamasına göre Elon Musk, "Hükûmet Verimliliği Bakanlığı"nın lideri olacak. Musk, Vivek Ramaswamy ile ABD hükûmeti için aktif çalışmalar yürütecek.

Bakanlık isminin kısaltması D.O.G.E!

Hükûmet Verimliliği Bakanlığı, Donald Trump'ın başkanlık döneminde kurulacak yeni bir bakanlık olarak kayıtlara geçecek. Üstelik bu bakanlık, ismi açısından da oldukça dikkat çekici olacak. "Department of Government Efficiency" olarak anılacak bakanlığın kısaltması, Elon Musk'ın desteklediği kripto para birimi olan Dogecoin'in (DOGE) kısaltması ile aynı olacak.

Elon Musk'ın liderliğindeki bakanlık, oldukça geniş kapsamlı çalışmalar sürdürecek. Bu çalışmalar kapsamında hükûmetin yayılmış bürokrasisi ortadan kaldırılacak, aşırı düzenlemeler gözden geçirilecek, israfa kaçan harcamalar kesilecek ve kamu kuruluşları için yeniden yapılandırmalar gerçekleştirilecek. Tesla, SpaceX ve X'i yöneten Elon Musk'ın yeni görevi nasıl sürdüreceğini zamanla göreceğiz.