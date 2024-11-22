İsmi açıklanmayan kaynaklara göre OpenAI, ChatGPT üzerine inşa edilecek kendi web tarayıcısını geliştirmek için araştırmalar yapıyor.

Geride bıraktığımız son 2 yılda en çok konuşulan teknoloji şirketi muhtemelen OpenAI oldu. ChatGPT ile dünyasının yapay zekaya bakış açısını tamamen değiştiren OpenAI, devamında metinden ses, görüntü ve hatta video üreten üretsel yapay zeka araçları duyurarak yakın gelecekte gördüğümüze duyduğumuza inanmakta zorluk çekeceğimizi gösterdi.

Herkes, OpenAI'ın yapay zeka araçlarıyla Google'a rakip olup olmayacağını merak ediyordu ki yakın zamanda kısıtlı bir kullanıcı kitlesinin erişimine açılan SearchGPT, Google'ın arama motoruna OpenAI'ın ilk rakibi oldu. Ancak gelen son haberler, OpenAI'ın çok daha büyük bir rekabete hazırlandığını gözler önüne seriyor.

OpenAI, kendi web tarayıcısını geliştirmek için araştırmalar yapıyor

Conde Nast, Redfin, Eventbrite ve Priceline gibi site ve uygulamaların geliştiricileriyle görüşmelerde bulunan OpenAI, ChatGPT'nın kalbinde olduğu kendi web tarayıcısını geliştirme yolunda ilk adımları attı. Günümüzde pek çok tarayıcı yapay zeka araçlarını bünyesine entegre etse de OpenAI'ın tamamen yapay zeka üzerine inşa edilen bir web tarayıcı ve arama motoru ile karşımıza çıkması internette dolaşma deneyimimizi baştan aşağı değiştirebilir.

Sağlam temelleri olan iyi bir uygulama görmek her zaman keyiflidir ama OpenAI'ın web tarayıcısını kullanmaya heveslenmek için henüz çok erken. Zira OpenAI, web tarayıcı geliştirme konusunda henüz yalnızca araştırma gerçekleştiriyor ve ortada alfa aşamasında dahi bir uygulama bulunmuyor. OpenAI, tarayıcı geliştirmeye kesin olarak karar verse dahi en az 1 yıl bekleme süremiz olacağı kesin.