OpenAI, iPhone'ların Kestirmeler Uygulamasını Geliştiren Ekibin Şirketini Satın Aldı

OpenAI, Mac'lerde kullanıcılar için tüm işlemleri gerçekleştirebilen yapay zekâ uygulaması Sky'ı satın aldı. Sky, iPhone'ların Kestirmeler uygulamasının arkasındaki ekip tarafından geliştiriliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ChatGPT’yi geliştiren OpenAI, dünyanın en büyük yapay zekâ şirketi konumunda. Dev firmanın bu alandaki yatırımları da hız kesmeden devam ediyor. OpenAI, şimdi de sürpriz bir şekilde beklenmedik bir satın alıma imza attı.

OpenAI, ABD’li yazılım firması Sotfware Applications Incorporated ve bu şirketin yapay zekâ uygulaması Sky’ı satın aldı. Sky, eski Apple çalışanları tarafından geliştirilen bir uygulama. Bu ekip, aynı zamanda iPhone’ların en iyi uygulamalarından olan Kestirmeler’i de geliştirmişti.

Sky, Mac cihazlar için tasarlanan bir yapay zekâ uygulaması

maca

Software Applications Inc.’in geliştirdiği Sky yapay zekâ uygulaması, Mac’ler için tasarlanan bir doğal dil arayüzü olarak nitelendiriliyor. Henüz geniş çapta sunulmayan bu ürün, bilgisayardaki uygulamaları kullanırken, yazı yazarken, planlama yaparken, kodlamalarda ve daha birçok konuda kullanıcıyla birlikte çalışabiliyor ve ona yardımcı olabiliyor. Tıpkı yapay zekâ tarayıcılar gibi Sky da ekranınızda neler yaşandığını görebiliyor, uygulamalarda sizin adınıza işlemler yapabiliyor.

OpenAI’ın Sky’ı satın almasındaki amaç, OpenAI’ın teknolojilerini Mac kullanan tüketicilerin günlük yaşamına entegre etmek. Yapay zekâ devi, Sky’ın macOS entegrasyonunun ChatGPT’ye getirmeyi planladığını aktarmış. Yani uygulma, ChatGPT’yle kullanıcılara sunulabilecek. Tüm Sky ekibinin artık OpenAI bünyesinde çalışacağını belirtelim. Bu duyuru, OpenAI’ın yapay zekâ tarayıcısı ChatGPT Atlas’ı duyurmasından birkaç gün sonra geliyor. Sky, Atlas’a da katkı sağlayarak onun yeteneklerini iyileştirebilir.

Yapay Zeka

