Sora Uygulaması, ChatGPT'den Daha Hızlı 1 Milyon İndirmeye Ulaştı

OpenAI'ın yeni piyasaya sürdüğü ve şu an sadece davet sistemiyle Kuzey Amerika'da kullanılabilen Sora uygulaması, ChatGPT'den daha hızlı 1 milyon indirmeye ulaştı.

OpenAI, geçtiğimiz haftalarda yeni video oluşturma modeli **Sora 2’yi **resmen tanıtmıştı. Çok daha gerçekçi videoları seslerle birlikte oluşturabilmesiyle dikakt çeken yeni modelin yanı sıra bir de Sora uygulaması gelmişti. Bu uygulama, hem video oluşturmanızı hem de bu videoları paylaşmanızı sağlayan âdeta bir yapay zekâ TikTok’uydu.

Sora uygulaması, şimdilik iOS için yalnızca Kuzey Amerika’da davet sistemiyle kullanılabiliyor. Ancak gelen bilgiler, buna rağmen uygulamanın çok iyi bir başarıya ulaştığını gösteriyor. Öyle ki Sora, **1 milyon indirmeye ChatGPT’den daha hızlı ulaşmayı başardı. **

5 günde 1 milyon indirmeye ulaştı

OpenAI’da Sora yöneticisi olarak görev yapan Bill Peebles, X üzerinden yaptığı paylaşımda Sora’nın yalnızca 5 günlük bir süreçte 1 milyon indirmeye ulaşabildiğini söyledi. Bunu, şu anda dünyanın en popüler uygulaması olan ChatGPT’den bile daha hızlı yaptığını açıklamasına ekledi. ChatGPT de 5-6 gün civarında bu sayıya ulaşmıştı.

Burada Sora’yı öne çıkaran şey, davet sistemiyle kullanılabilmesi. Yani her isteyen uygulamayı indiremiyor, yalnızca davet alanlar kullanabiliyor. ChatGPT ise ilk çıktığında herkese sunulmuştu. Sora, buna rağmen çok kısa sürede 1 milyona ulaşmayı başardı. Sora’nın ABD ve Kanada’da çıkış yaptığını belirtelim. ChatGPT ise ilk başta sadece ABD’deydi.

Sora’nın bu başarısı muhtemelen devam edecek. Öyle ki dünya çapında indirmeye açıldığında ciddi kullanıcı sayısına ulaşabileceğini ve popüler olabileceğini tahmin ediyoruz. Yakında yapay zekâyla video oluşturup bu videoları paylaşabildiğiniz tarzda sosyal medya benzeri uygulamaların arttığını görebiliriz.