OpenAI, yeni fonlama turuyla değerini artırarak trilyon dolarlık hedefini gerçekleştirip yapay zekâ alanında lider olmayı planlıyor.

Yatırımcılar OpenAI’nin yeni fonlama turuna büyük bir ilgi gösteriyor. Girişim sermayesi grupları, ChatGPT’yi geliştiren bu şirketin, gelecekte yapay zekâ alanında en güçlü oyunculardan biri olacağına ve trilyonlarca dolarlık bir değer kazanacağına inanıyor.

San Francisco merkezli OpenAI, değerini 150 milyar dolara çıkaracak bir fonlama turunu tamamlamak üzere. Thrive Capital, bu süreçte şirkete en az 1 milyar dolar yatırım yapmış durumda. Bunun yanı sıra Apple, Nvidia ve Microsoft gibi dünyanın en büyük teknoloji şirketleri de fonlama turuna katılmak için görüşmeler yapıyor. Yatırımcıların bu denli büyük bir ilgi göstermesi, OpenAI'nin gelecekte sağlayacağı kazanç beklentileriyle ilgili. Ancak bazı önde gelen yatırımcılar, bu yatırımın mali açıdan ne kadar mantıklı olduğunu sorguluyor.

OpenAI’nin büyüme hedefleri

ChatGPT’nin piyasaya sürülmesiyle birlikte yıllık gelirleri yaklaşık 3.6 milyar dolara fırlarken şirketin yıllık giderleri ise 5 milyar dolardan fazla. Yani şirket her ne kadar büyüyorsa da, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kaynak bulma konusunda zorluk yaşıyor. Yapay zekâ rekabetinin giderek kızıştığı bu ortamda OpenAI'nin daha fazla sermaye toplaması gerekiyor.

OpenAI’nin trilyon dolarlık bir şirket olma hedefi teknoloji dünyasında büyük bir ilgi gördü. Ancak şirketin karşılaştığı zorluklar ve artan rekabet, bu hedefe ulaşmasını zorlaştırabilir. Şirketin geleceği hem stratejik ortaklıklar hem de yeni projelerle şekillenecek gibi görünüyor.