OpenAI, yeni dil modeli o1-mini'yi ücretsiz erişime sundu. Artık daha fazla kullanıcı bu yeniliği deneyimleyebilir.

Geçen hafta OpenAI, en yeni büyük dil modelleri OpenAI o1 ve daha küçük versiyonu OpenAI o1-mini'yi tanıttı. Şirket, Plus ve Team abonelerinin bu modellere hemen erişebileceğini, Enterprise ve Edu abonelerinin bu hafta erişim sağlayacağını duyurmuştu. Şimdi premium hesabı olmayan kullanıcılar da o1-mini'ye erişim sağlayabiliyor.

Masaüstü kullanıcıları, ChatGPT'nin sol üst köşesindeki ChatGPT Auto açılır menüsüne tıklayarak Alpha Modeller seçeneğini seçebilirler. Eğer o1-mini hesabınızda etkinleştirildiyse, bu menüde o1-mini'yi göreceksiniz. Model seçildiğinde, ChatGPT Auto menüsü, modelin bir alpha modeli olduğunu belirten Yunan alfabesindeki alfa harfi ile değişecektir.

OpenAI o1-mini'nin performansı

Mobil uygulamada ise süreç biraz farklı. Bir ChatGPT yanıtına uzun basıp, bağlam menüsünün altındaki "modeli değiştir" seçeneğine tıkladığınızda, Alpha [gpt-4o] adlı yeni bir modelin listelendiğini göreceksiniz. Bu modelin o1-mini mi yoksa GPT-4o'nun daha güncel bir versiyonu mu olduğu henüz net değil.

Yeni o1-mini ve o1 modelleri, yanıt vermeden önce ne söylemek istediklerini daha uzun süre düşünme yeteneğine sahip. Bu sayede önceki modellere kıyasla daha karmaşık görevleri çözme yeteneğine de sahiptirler diyebiliriz. OpenAI'ya göre, bu modeller fizik, kimya ve biyoloji alanlarında bir doktora öğrencisiyle benzer performans sergiliyor. Ayrıca, Uluslararası Matematik Olimpiyatı (IMO) yeterlilik sınavında %83 başarı elde ederek GPT-4o'nun %13'lük başarısını geride bıraktı ve Codeforces yarışmalarında %89'luk bir başarı oranına ulaştı.

OpenAI o1-mini'nin ücretsiz kullanıcılar için erişilebilir hale gelmesi, dil modeli deneyimlerini herkes için daha erişilebilir kılıyor. Böylelikle daha fazla kullanıcının bu yenilikleri yakından keşfetmesine olanak tanınacak.