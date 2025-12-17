OpenAI yöneticisi: ChatGPT bir işletim sistemine dönüşebilir

OpenAI yöneticisine göre ChatGPT, sadece bir sohbet botu olmayacak. Hedef, uygulamaların çalıştığı AI tabanlı bir işletim sistemi.

OpenAI yöneticilerinden gelen açıklamalar, ChatGPT’nin gelecekteki rolüne dair önemli ipuçları veriyor. Buna göre ChatGPT, sadece soru cevaplayan bir araç olmaktan çıkıp, uygulamaların çalıştığı merkezi bir platform hâline gelebilir.

Şirketin bu yöndeki adımlarından biri de App Platform ekibinin kurulması oldu. Amaç, üçüncü taraf uygulamaların ChatGPT içinde sorunsuz şekilde çalışmasını sağlamak. Bu yapı, klasik işletim sistemlerindeki uygulama mantığını andırıyor.

Joined @OpenAI to head up App Platform and help turn ChatGPT into an OS. Last successful attempt was iOS ~20 years ago, so .. should be a cakewalk



Thanks to @tobi for the opportunity of a lifetime, and 💚 to everyone at @Shopify



Can't wait to coding-demo-fail on a new stage — Glen Coates (@glencoates) December 15, 2025

Geçmişte ChatGPT eklentiler ve özel GPT’lerle genişlemişti. Yeni vizyon ise bu parçaları tek bir “AI katmanı” altında toplamak. Kullanıcılar yazı yazmaktan kodlamaya, hizmetlere erişimden otomasyona kadar birçok işi tek arayüzden yapabilir.

Elbette bunun önünde teknik ve güvenlik engelleri var. Donanım entegrasyonu ve performans kritik olacak. Ancak başarılı olursa ChatGPT, bilgisayar ve mobil dünyasında alıştığımız işletim sistemi kavramını kökten değiştirebilir.