OpenAI COO'su Brad Lightcap, pek çok işletme sahibinin beklentisinin aksine yapay zekânın bir gecede şirketleri bambaşka bir pozisyona getirmeyeceğini, daha emekleme aşamasında bir teknoloji olduğunu söyledi.

OpenAI yakın zamanda şirketler için ChatGPT ile pek çok kullanışlı araç sunmuştu. Üretken yapay zekânın bu beyaz yakalı versiyonu, şirketlerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen ve hassas bilgileri de korumaya odaklanan bir yapıya sahipti. Pek çok işletme de ChatGPT'den bu hizmeti almak için sıraya girmişti.

Yaşanan bu büyük yapay zekâ heyecanına rağmen OpenAI COO'su Brad Lightcap, yapay zekânın henüz emekleme aşamasında olduğunu ve şirketlerin sorunlarını bir günde çözemeyeceğini ifade ediyor.

"Yapay zekâ, sorunları bir günde çözmeyecek"

Aslında yapay zekâ yeni bir şey değil ancak ChatGPT ile birlikte ilk defa yapay zekâ ile neredeyse sınırsız etkileşime geçmek mümkün hâle geldi. Örneğin satranç oynayan bir yapay zekâ ile karşılaşmamız için satranç oynamamız gerekirken, ChatGPT ile canımız ne konuda isterse o konuda bilgiler alabiliyoruz. Bu yüzden de pek çok kişiye yapay zekâ sanki her şeyi yapabilirmiş gibi geliyor.

Lightcap ise CNBC'ye yaptığı açıklamada bazı açılardan yapay zekâdan beklentilerin çok yüksek olduğunu söylüyor. Pek çok firmanın OpenAI'la iletişime geçerken, yapay zekânın pek çok sorunu çözmesini bekleyerek geldiğini ifade ediyor. Bunların arasında dramatik maliyet düşüşleri ve şirket büyümesini artırmak gibi büyük ve karmaşık sorunlar da yer alıyor. OpenAI COO'su, "Yapay zekâ daha da gelişebilir ancak asla yapay zekâ ile yapacağınız tek bir şey sorunu tamamen çözmeyecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca yapay zekânın henüz emekleme aşamasında olduğunun da altını çizerek, kritik araçların ve uygulamaların bir parçası olmak için zamana ihtiyacı olduğunu belirtti.

Çalışanlara göre yapay zekâ işleri pek de kolaylaştırmadı

Bazı şirketler şimdiden yapay zekâ kullanmaya başlamış durumda. Bu şirketlerin çalışanlarının, ilk nesil yapay zekâ modellerinin hayatlarını pek de öyle inanılmaz kolaylaştırmadığını düşündüğü ise yakın zamandaki çalışmalarla ortaya çıkmıştı. Ayrıca bazı alanlarda insanların yapay zekâ yerine insanlarla çalışmayı tercih ettikleri göze çarpmıştı.

Yapay zekâ şimdilik önemli bir yenilik ancak piyasayı sarsacak güce sahip değil. Yine de gelecekte, gelişmiş modellerin de kullanıma açılmasıyla birlikte bu durumun büyük bir değişikliğe uğrayabileceği düşünülüyor.