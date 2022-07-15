Popüler NFT platformu OpenSea, çalışanlarının %20'sini işten çıkaracağını açıkladı. CEO tarafından paylaşılan açıklamada bu kararın gerekçesi, kripto paranın çöküşü olarak belirtildi.

Kripto para sektörünün yükselişiyle pek çok şirket ve yeni platform devasa büyüme oranları yakalamışken, sektörde yaşanan son geri çekilme ile bunlardan bazıları küçülmeye gitmek, hatta kapanmak zorunda kaldı. Bu kuruluşlardan sonuncusu, en büyük NFT platformlarından birisi olan OpenSea oldu.

OpenSea kurucu ortağı ve CEO’su Devin Finzer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün itibarıyla çalışanlarının %20’sinin işten çıkarıldığını açıkladı. Finzer, bu oranın kaç çalışana denk geldiğini açıklamazken, şirketin çalışan sayısı da net olarak bilinmiyordu. Fakat bir OpenSea sözcüsü, şirkette 230 çalışanın çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

İşten çıkarmaların gerekçesi şu şekilde anlatıldı:

“Eşi görülmemiş bir kripto kışı ve geniş makroekonomik istikrar kombinasyonuna girdik ve şirketi uzun süreli bir gerileme olasılığına hazırlamamız gerekiyor. Bugün yaptığımız değişiklikler, çeşitli kripto kış senaryoları altında (mevcut hacimde 5 yıl) birden fazla yıl sürecek bir podyumda kalmamızı sağlıyor ve bu süreçten yalnızca bir kez geçmemiz gerekeceği konusunda bize yüksek güven veriyor.”

Kripto sektöründe son yaşanan işten çıkarmalar:

Kripto para sektöründe iş çıkaran isimlerden birisi de Coinbase idi. En popüler kripto para borsalarından biri olan Coinbase, geçtiğimiz ay 1.100 çalışanını işten çıkarmıştı. Crypto.com ve BlockFi de sırasıyla 260 ve 170 çalışanını işten çıkarmıştı.