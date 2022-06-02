OpenSea Eski Yöneticisi, NFT Dolandırıcılığından Tutuklandı

OpenSea'nin geçtiğimiz yıl gizli bilgilerle NFT ticareti yaptığını tespit ettiği söz konusu çalışanı bugün FBI tarafından tutuklandı. Nate Chastain isimli çalışan, dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı.

2021 yılında bir anda milyar dolarlık bir sektör haline gelmesiyle tüm dünyaya ismini duyuran NFT teknolojisi, aynı zamanda pek çok dolandırıcılık ve fırsatçılık olayına da ev sahipliği yaptı. Bugün, ABD Adalet Bakanlığı tarafından paylaşılan basın bülteniyle birlikte bu dolandırıcılık olayları arasına bir yenisi daha eklendi.

ABD Adalet Bakanlığı, en büyük NFT pazarı olan OpenSea’nin eski ürün yöneticisinin dün sabah FBI tarafından tutuklandığını duyurdu. Nate Chastain isimli eski yönetici, şirket içindeki NFT bilgisini ticari amaçlarla kullandığı için dolandırıcılık ve kara para aklama ile suçlandı. Chastain, OpenSea ve NFT'ler hakkındaki bilgisini şahsi olarak para kazanmak için kullanıyordu.

"NFT'leri en az iki kat kârla satıyordu"

Bakanlık tarafından paylaşılan açıklamaya göre Chastain, OpenSea’de hangi NFT’lerin öne çıkarılacağına dair şirket içi gizli bilgileri kullanarak bu NFT’leri satın alıyor, ardından orijinal değerinin katlarca üstüne satıyordu. Üstelik Chastain, sadece hangi NFT’lerin öne çıkarılacağını bilmiyor, aynı zamanda öne çıkacak NFT’leri kendisi seçebiliyordu.

Chastain, bu kurnaz planını geçtiğimiz yılın haziran ve eylül ayları arasında 7 farklı anonim kripto para cüzdanı kullanarak yürürlüğe koydu. Chastain’in düzinelerce NFT satın aldığı ve bunların hepsini en az iki kat kârla sattığı belirlendi. Chastain’in tutuklanması üzerine OpenSea’den de bir açıklama geldi:

“NFT'ler için dünyanın önde gelen web3 pazarı olarak, güven ve dürüstlük yaptığımız her şeyin özüdür. Nate'in davranışını öğrendiğimizde bir soruşturma başlattık ve sonunda ondan şirketten ayrılmasını istedik. Davranışı, istihdam politikalarımızı ihlal ediyordu ve temel değerlerimiz ve ilkelerimizle doğrudan çelişiyordu."

OpenSea, ismini açıklamadan işten çıkarmıştı

Geçtiğimiz eylül ayında OpenSea, bir açıklama yayınlayarak ekip üyelerinin sitede öne çıkan koleksiyonlardan ürün satın alıp satmasını ve gizli bilgileri NFT ticareti için kullanmasını yasaklamıştı. Platformun kurucusu Devin Finzer de paylaştığı açıklamada “Dün çalışanlarımızdan birinin, daha herkese açılmadan önce ana sayfaya çıkacağını bildikleri dijital varlıkları satın aldığını öğrendik.” demişti. Bu açıklamadaki söz konusu kişinin Nate Chastain olduğu bugün kesinleşti.