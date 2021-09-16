NFT Pazarı OpenSea, Şirket İçinden Satın Almaları Yasakladı

NFT satışları için en popüler pazarlar arasında yer alan OpenSea yönetimi, şirket içi satın almaları yasaklama kararı verdi. Bu kararın nedeni ise bir yöneticinin eserler ana sayfada öne çıkmadan önce eserleri satın alması oldu.

Non-fungible token (NFT) satışlarını son dönemde çok sık duyuyoruz. NFT satışlarının yapıldığı çeşitli internet siteleri olsa da en büyük adreslerden biri OpenSea. Sanatçıların sık sık kullandığı platformun içinden kişiler artık platformdan ürün alamayacak.

OpenSea'de artık ekip üyelerinin sitede öne çıkan koleksiyonlardan ürün alıp satması ve gizli bilgileri NFT ticareti için kullanması yasaklandı. Daha önce site yönetimi böyle bir karar alma gereği duymamıştı.

Yasağın sebebi bir yönetici

Sitenin kurucularından olan ve CEO'luk görevini de yürüten Devin Finzer, yaptığı açıklamada "Dün çalışanlarımızdan birinin, daha herkese açılmadan önce ana sayfaya çıkacağını bildikleri dijital varlıkları satın aldığını öğrendik." diyerek kararın gerekçesini açıkladı.

Bu durumu "inanılmaz hayal kırıklığına uğratan" bir durum olarak nitelendiren Finzer, bu hareketin ekibin değerlerini yansıtmadığını ifade etti. Durumu çok ciddiye aldıklarını söyleyen OpenSea CEO'su, durumla ilgili soruşturmaların başlatıldığını söyledi.

Şirket içi alım satımları ortaya çıkaran ise Ethereum blok zincirinin yapısı oldu. NFT alım satımı genellikle Ethereum üzerinden yapılıyor. Kripto alım satımı yapan kişiler, anonim bir kullanıcının daha ürünler ana sayfaya çıkmadan ürünleri satın aldığını keşfedince durum belli oldu. Eserleri alan kişi, birkaç saat sonra çok daha yüksek bedellerle eserleri satıyordu.

Birkaç saatte binlerce dolar

Kripto ticareti yapanların gözüne çarpan örneklerden birinde, ana sayfaya çıkmadan önce 600 dolardan satın alınan bir eserin birkaç saat sonra ana sayfada 4000 dolara satıldığı belirlendi. Bir Twitter kullanıcısı olan ZuwuTV, işlemleri yapan hesabın OpenSea yöneticilerinden Nate Chastain'e ait olduğunu tespit etti.

Bu durum elbette ki NFT marketlerinin ne kadar güvenilir olduğu konusunun tartışılmasına neden oldu. Bu pazarda henüz net bir denetim olmaması nedeniyle konu daha uzun süre gündemde kalacak gibi gözüküyor.