Popüler internet tarayıcılarından Opera, yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Yayınlanan beta güncellemesiyle Opera’ya WhatsApp ve Instagram'ın ardından şimdi de dahili Twitter geldi.

Popüler internet tarayıcılarından olan Opera’nın kenar çubuğu oldukça faydalı özellikler sunuyor. Opera’nın kenar çubuğunda internet geçmişi ve tarayıcı ayarlarına ulaşmanın yanında Facebook, Facebook Messenger, VK ve Instagram gibi sosyal medya platformlarına da ulaşılabiliyor.

Opera’nın yeni beta güncellemesiyle beraber kenar çubuğuna şimdi yeni bir sosyal medya ağı için daha kısayol eklendi. Opera’nın yeni beta güncellemesiyle Facebook ve Instagram’ın ardından Twitter da kenar çubuğunda yer alıyor.

Opera 69 Beta’da Twitter kısayolu nasıl görünür hale getirilir?

Kenar çubuğunda daha önce yer almayan Twitter, Opera’nın beta sürümünün güncellemesiyle gelmiş oldu. Ancak Opera’nın 69 Beta güncellemesini kullanan kullanıcılar, Twitter’ı kenar çubuğunda doğrudan göremeyebilirler.

Twitter’ı kenar çubuğunda görünür hale getirmek için Twitter’ın internet sitesine girip oturup açtıktan sonra Opera’nın yeniden başlatılması gerekiyor. Tarayıcı yeniden başlatıldığında, Opera kenar çubuğunda Twitter kısayolu görünür olacaktır.

Opera’nın kenar çubuğunun kullanımı

İnternet tarayıcısının kenar çubuğunda bulunan sosyal medya kısayollarıyla tarayıcının sol kenarında açılan pencere, kullanıcı herhangi bir internet sayfasında işlerini yapmaya devam ederken sosyal medya ağlarını kontrol edebilmesini sağlıyor. WhatsApp ve Messenger’ın kısa yolları ise kullanılan internet sayfasından ayrılmadan kullanıcının mesajlaşmasına izin veriyor.

Opera’nın oldukça işe yarar kenar çubuğu aynı zamanda kullanıcı tarafından özelleştirilebiliyor. Kenar çubuğuna sağ tıklanılarak açılan seçeneklerden kenar çubuğunda yer alan uygulamalar kullanıcının isteğine göre değiştirilebiliyor.

Opera, kenar çubuğunda bulunan uygulamalar arasında kullanıcının kolayca geçiş yapabilmesi için klavye kısayolları da sunuyor. Windows bilgisayarlarda CTRL + Shift + M kısayoluyla, Mac’lerde Command + Shift + M kısayoluyla kullanıcılar uygulamalar arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyorlar.