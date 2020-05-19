Opera'nın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu yeni internet tarayıcısı GX, yeni bir özellik kazandı. Oyunseverlere özel olarak geliştirilen tarayıcı, yerleşik WhatsApp desteğinden sonra şimdi de yerleşik Instagram desteğine sahip oldu.

Opera GX'in bugüne kadarki en etkileyici özelliklerinden bir tanesi de yerleşik WhatsApp desteğiydi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde internet tarayıcıları üzerinde yüklü olan uygulamayla WhatsApp'ı diledikleri gibi kullanabiliyorlardı.

Opera, son güncellemesi ile Opera GX'in kullanıcı deneyimini ciddi şekilde geliştirdi ve oyunculara özel internet tarayıcısına yerleşik Instagram desteği ekledi. Böylece kullanıcılar, Instagram'ın web sitesini ziyaret etmeden dahili eklenti ile tarayıcı üzerinde Instagram'ı kullanabiliyorlar.

Opera GX'in yerleşik Instagram desteği, direkt olarak tarayıcının yerleşik WhatsApp desteği gibi kullanılabilecek. Tüketiciler, tarayıcının sol tarafına eklenen uygulamayı kullanarak Opera GX üzerinden Instagram hesaplarına erişebilecekler. Üstelik Opera GX'teki Instagram deneyimi, normal Instagram'dan en ufak bir fark içermeyecek.

Geliştirici ekip, Opera GX için sadece yerleşik Instagram özelliği üzerinde çalışmıyor. Geliştiriciler, haziran ayı içerisinde Opera GX'e geniş kapsamlı bir güncelleme sunacaklar. Bu güncellemenin detayları henüz bilinmiyor ancak önemli yenilikler getireceği söyleniyor.