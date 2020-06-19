Opera Software, geçtiğimiz yılki E3 2019 fuarında tanıtılan oyunculara özel tarayıcısı Opera GX'e birçok yeni özellik ekledi. Aylık 3,5 milyon aktif kullanıcıya sahip olduğu açıklanan tarayıcı, son sürümünde kullanıcıların uzun zamandır beklediği birçok özellik sunuyor.

Opera’nın 11 Haziran 2019’da E3 konferansında tanıtılan oyun odaklı tarayıcısı Opera GX, her geçen gün gelişmeye devam ediyor. ‘Oyun tarayıcısı’ olarak tanıttığı yeni Opera GX ile birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaran Opera Software, oyunla ilgili yeni özellikleri internet tarayıcısına entegre etti. Bu yeniliklerden ilki, popüler iletişim platformu Discord için yerleşik destek sunuyor.

Opera, hâlihazırda GX’in kenar çubuğuna Telegram ve WhatsApp gibi çeşitli mesajlaşma uygulamalarını eklemenize izin veriyor. Yeni güncellemeyle birlikteyse kullanıcılar artık sol alt köşedeki menü simgesine tıkladıktan sonra Discord’u tarayıcının kenar çubuğuna ekleyebilecekler. Bu simge, Discord’a hızlı bağlantı görevi görecek.

Yeni güncellemeyle Opera GX’e neler eklendi?

Opera, güncellemeyle birlikte GX’e ‘Hot Tabs Killer’ adı verilen yeni bir özellik daha ekledi. Kenar çubuğundan tek bir tıklamayla açılabilen bu özellik, adından da anlaşılabileceği üzere hangi sekmelerin ve hizmetlerin ne kadar RAM, CPU ve ağ bant genişliği kullandığını gösteriyor. Böylece kullanıcılar, en çok kaynak tüketen sekmeleri anında tanımlayabilir ve hızlı bir şekilde kapatabilirler.

Yeni güncellemenin getirdiği bir diğer özellik, kullanıcılara tarayıcıda açtıkları herhangi bir siteyi karanlık moda zorlama seçeneği sunuyor. Resmi olarak karanlık mod desteğine sahip olmayan siteleri bile karanlık moda girmeye zorlayan bu yeni özellik, tarayıcının sağ üst köşesindeki ‘Ayarlar’ menüsünden aktif hâle getirilebiliyor. Bu noktada Opera, tüm siteleri karanlık modda görüntüleyebilmenize imkân veren özelliğin henüz beta aşamasında olduğunu söylüyor. Bu nedenle kullanıcıların, özelliği kullanırken sorunlarla karşılaşabileceğini unutmamaları gerekiyor.

Opera GX’i yaklaşık bir yıl önce piyasaya süren Opera Software, tarayıcının ilk yılında yeni özelliklerin yanı sıra kullanıcı sayılarını da açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Opera GX, ayda 3,5 milyon aktif kullanıcı tarafından kullanılıyor.