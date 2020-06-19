Sosyal medya devi Facebook, Instagram’da beğeni ve yorum satan İspanya merkezli bir internet sitesiyle Facebook kullanıcılarının şifrelerini çalarak kullanıcı verilerini kullanan ABD merkezli bir internet sitesine dava açtı.

Facebook, çoğunlukla kendisine açılan davalarla gündeme gelse de bu kez kendisinin iki farklı internet sitesine açmış olduğu dava ile gündeme geldi. Facebook, Instagram ve Facebook verileri üzerinden kazanç sağlayan biri ABD merkezli diğeri İspanya merkezli olan iki şirkete dava açtı.

Facebook, söz konusu iki internet sitesine açılan davaları bugün yayınladığı bir blog yazısıyla duyurdu. Sosyal medya devinin açtığı iki dava, şirketin son bir buçuk yıl içinde açtığı davalar zincirinin iki yeni halkası olarak değerlendirilebilir.

Facebook’un İspanya’da açtığı davanın konusu Instagram beğeni ve yorumlarının satılması

Facebook’un açtığı davaların ilki, İspanya’nın başkenti Madrid’de açıldı. Facebook, söz konusu davada Instagram beğenileri ve yorumları satan bir siteyi işleten MGP25 Cyberint Services isimli bir şirketi mahkemeye verdi.

Facebook’un İspanya’da açtığı davayla ilgili açıklama yapan Facebook yöneticisi Jessica Romero, dava edilen şirketin resmi Instagram uygulamasının sistemlerine bağlanan sahte bir sistem kurarak Instagram’ın kısıtlamalarından kaçtığını açıkladı. Romero, Facebook’un bu hizmetin sonlandırılması için gönderdiği mektuba rağmen internet sitesini çalıştırmaya devam ettikleri için şirkete dava açtıklarını söyledi.

Facebook, İspanya’da açtığı davanın yanında ABD’nin San Francisco şehrinde de massroot8.com isimli internet sitesinin sahibi olan Muhammed Zaghar’a karşı bir dava açtı. Zaghar’ın sahibi olduğu internet sitesi, birden fazla Facebook hesabının tek ekrandan yönetilmesine izin verdiğini iddia ediyor. Ancak internet sitesine Facebook bilgileriyle giriş yapıldığında kullanıcıların Facebook şifreleri Zaghar’ın eline geçiyor.

Kullanıcılarının Facebook şifrelerini eline geçiren Muhammed Zaghar, bu şifreleri, kullanıcıların hesaplarına gizlice erişmek ve arkadaşlarından veri toplamak için kullanıyor. Facebook’un Zaghar’a açtığı davanın ortaya çıkarılan belgelerde Zaghar’ın 5.500’den fazla Facebook hesabına eriştiği görülüyor. Facebook, Zaghar’a açtığı davada, hack suçlarını belirleyen Bilgisayar Sahtekarlığı ve Kötüye Kullanım Yasası’nın ihlal edildiğini öne sürdü.

Muhammed Zaghar’a açılan dava hakkında da açıklama yapan Jessica Romero, Facebook’un İspanya’dakine benzer bir şekilde Zaghar’a vazgeçme mektubu göndermiş olmasına rağmen Zaghar’ın internet sitesini devre dışı bırakmadığını söyledi. Romero, Zaghar’ın dava açılan site dışında Facebook beğeni ve takibi satan iki siteyi daha işlettiğini belirtti.