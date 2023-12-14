Opera GX'e, Basılma Korkusunu Sıfıra İndirecek Panik Butonu Özelliği Geldi: Tüm Sekme ve Sesler Kapanacak

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Opera GX'e kullanıcıları acil durumlarda koruyacak panik butonu özelliği geldi. Kullanıcı, F12'ye bastığı an internet siteleri ile sesleri kapatacak ve yeni bir sekme açacak.

Opera, oyuncular için geliştirdiği "Opera GX" isimli internet tarayıcısına bomba bir özellik ekledi. "Panik butonu" olarak isimlendirilen bu yeni özellik, tek bir dokunuşla açık sekmelerin kapatılmasını ve seslerin durdurulmasını sağlayacak. 

Bazen iş yerinde, bazen de evde bilgisayar takılırken, o an uğraştığımız işten uzaklaşabiliriz. Hatta kimi zaman, ailemizden birisine, hoş karşılanmayacak bir şeylere bakarken yakalanabiliriz. İşte Opera GX için geliştirilen yeni özellik, bu gibi durumlara karşı geliştirildi.

"F12"ye basın ve her şeyi kapatın

Opera GX

Opera GX için hazırlanan panik butonu özelliği, F12'ye basıldığı an devreye girecek. Acil bir durumda bu tuşa basan kullanıcı, tertemiz bir tarayıcı ekranı ile karşılaşacak. Arka plandaki tüm sesler kapatılacak, açık sekmelerse gizlenecek. Bu arada; kullanıcılar, bazı internet siteleri için kendi listelerini de oluşturabilecekler. Ortalık sakinleştikten sonra yeniden F12'ye basan kullanıcı, panik butonunu deaktif hâle getirmiş olacak. Yani gizlenen sayfalar, yeniden açılacak.
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Panik butonu, Twitch, Vikipedi ve YouTube gibi bazı internet sitelerini, varsayılan olarak gizliyor. Ancak Opera ekibi, bunun için de kullanıcıya esneklik sağladı. Eğer varsayılan listesinden YouTube'u çıkarırsanız F12'ye basıp panik modunu aktif hâle getirdiğinizde, YouTube'un kapatılmadığını göreceksiniz. Panik butonu, Opera GX kullanıcılarına etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

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Kaynak : https://blogs.opera.com/news/2023/12/protect-your-screen-from-prying-eyes-with-panic-button-from-opera-gx/
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