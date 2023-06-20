Opera'nın bir süredir test ettiği yapay zekâ destekli internet tarayıcısı Opera One, kararlı sürüm olarak tüm kullanıcıların hizmetine sunuldu. Bu tarayıcıda Aria isimli özel bir asistan bulunuyor. Ayrıca ChatGPT de Opera One'ın bir parçası.

Opera, bundan birkaç ay önce ilk kez duyurduğu yapay zekâ odaklı internet tarayıcısı Opera One'ı bir süredir erken erişim kapsamında kullanıma sundu. Şimdiyse Opera One'ın kararlı sürümü Windows, Linux ve Mac cihazlar için kullanıma sunuldu. Peki Opera'nın yapay zekâya odaklanan internet tarayıcısı tüketicilere neler vadediyor?

Opera One, yıllardır hayatımızda olan Opera'ya kıyasla oldukça basit bir arayüz sunuyor. Bunun temel nedeni "sekme adaları" olarak isimlendirilen bir düzen kullanılıyor. Kullanıcılar, sekme adaları özelliği sayesinde benzer sekmeleri bir araya getirip, olağanüstü akıcılıkta bir deneyim yaşayabilecekler.

Opera One, "Aria" isimli bir yapay zekâ asistanına sahip!

Opera geliştiricileri, bu internet tarayıcısına "Aria" isimli yeni bir özellik eklediler. Yapay zekâ destekli bir asistan olarak karşımıza çıkan Aria, web araması yapma ile metin veya kod oluşturma gibi işlevler için kullanılabiliyor. Aria, Opera One'ın sol kısmına eklenen yeni bir entegrasyon olarak karşımıza çıkacak.

Opera tarafından yapılan açıklamalarda, Aria'nın GPT altyapısını kullandığı ve bu altyapının geliştirildiği belirtildi. An itibarıyla kullanılabilen yapay zekâ aracı, en çok da internete bağlanabilme yeteneği sayesinde tüketicileri mest edecek gibi görünüyor.

ChatGPT, Opera One'ın bir parçası!

Son dönemlerin en popüler yapay zekâ araçlarından ChatGPT, Opera One'ın dahili bir parçası. Tarayıcıyı indiren kullanıcılar, bu sohbet botunu da anında kullanmaya başlayabiliyorlar. Ayrıca ChatGPT benzeri bir araç olan ChatSonic de bu internet tarayıcısında aktif olarak kullanılabiliyor.

Opera One tanıtım videosu

Opera One'ı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz:

Opera One ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve tarayıcıyı bilgisayarınıza yüklemek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Son olarak; Aria'yı kullanmak için kendinize ücretsiz Opera hesabı açmanız gerektiğini belirtelim.