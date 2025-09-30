Tümü Webekno
Opera Yapay Zekâ Destekli Ücretli Tarayıcı Kullanıma Sundu: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Opera'nın aylar önce tanıttığı yapay zekâ destekli tarayıcısı Neon, erken erişim olarak kullanıcılara sunuldu. Peki bu yeni tarayıcı neler yapabiliyor?

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Opera, uzun süredir merakla beklenen yapay zekâ destekli tarayıcısı Opera Neon’u kullanıma sundu. Şimdilik erken erişimle kullanıma açılan Neon, yalnızca bir tarayıcı olmanın ötesine geçerek kullanıcıların yerine hareket edebilen “ajanları” ile dikkat çekiyor. Kod yazabilen, projeler hazırlayabilen ve doğrudan tarayıcı üzerinden sonuç üretebilen Neon, tarayıcı deneyiminde yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

Opera yöneticilerinden Krystian Kolondra, Neon’un günlük hayatında yapay zekâya sıkça başvuranlar için tasarlandığını vurgularken, ilk kullanıcıların bu yeni tarayıcı deneyimini şekillendireceğini ifade etti. Neon, kullanıcıların sekmeleri yönetmesinden karmaşık görevleri yerine getirmesine kadar pek çok işlemi kendi başına yapabiliyor.

Neon neler yapabiliyor?

Neon’un en dikkat çekici özelliği ise “Tasks”. Bu sistem sayesinde kullanıcı, bir konuyu araştırırken yapay zekâdan farklı kaynakları aynı anda analiz etmesini ve karşılaştırmasını isteyebiliyor. “Cards” ise topluluk tarafından oluşturulan hazır prompt’larla kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Örneğin seyahat planlarken tek bir komutla bavul hazırlığından gezi programına kadar öneriler alabiliyorsunuz.

Neon Do” özelliği ise tarayıcıya gerçek bir asistan rolü kazandırıyor. Kullanıcı, yeni bir ürün satın almak istediğinde Neon’dan seçenekleri karşılaştırmasını, en uygununu seçmesini ve hatta satın alma işlemini gerçekleştirmesini talep edebiliyor. Şu an yalnızca bekleme listesine kayıtlı olanlara sunulan Neon’un standart abonelik ücreti 19.90$ olarak belirlenmiş durumda. Opera, ilerleyen dönemde farklı paket ve avantajlar açıklamayı planladığını söylüyor.

