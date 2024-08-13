Opera, iOS kullanıcıları için yapay zeka destekli Opera One tarayıcısını tanıttı. Yeni arayüz ve hızlı arama özellikleriyle daha yenilikçi bir web tarayıcı deneyimi vadediyor.

Opera, iPhone kullanıcıları için tamamen yenilenmiş tarayıcısı Opera One'ı duyurdu. Yapay zeka destekli özellikleri ve modern tasarımıyla iOS kullanıcılarına daha hızlı ve verimli bir internet deneyimi sunmayı hedefliyor.

Opera One, yenilikçi arayüzü ile dikkat çekiyor. Dinamik alt arama çubuğu, hızlı arama önerileri sunarak daha kolay bir kullanım sunuyor. Ana ekrandaki "Kaydırarak Arama" özelliği sayesinde kullanıcılar, tek bir hareketle arama yapabiliyor. Bunun yanı sıra, başlangıç sayfasında bulunan kaydırmalı kartlar özelliği, kullanıcıların güncel haberleri ve devam eden maçların canlı skorlarını anında görüntülemelerini sağlıyor.

Opera One yapay zeka deneyimini yeniden tanımlıyor

Opera One, ücretsiz olarak sunulan yerleşik yapay zeka asistanı Aria ile dikkat çekiyor. Aria, web sonuçlarını hızlıca sağlayabildiği gibi çeşitli yapay zeka tabanlı özelliklerle de kullanıcıların işini kolaylaştırıyor. Bu yeniliklerle birlikte kullanıcılar tarayıcı içinden görüntü oluşturabilecek ve diğer gelişmiş yapay zeka hizmetlerine de erişebilecek.

Aria yapay zeka asistanı ve yeni arayüzüyle bu tarayıcı, iPhone'da internet deneyimini yeniden tanımlıyor.Yakın gelecekte de bu tarayıcının, diğer platformlarda da benzer güncellemelerle karşımıza çıkması bekleniyor.

iPhone kullanıcılar, buraya tıklayarak yeni Opera One tarayıcısını hemen deneyebilirler.