Opera'ya Spotify'a Özel Tema Geldi: Dinlediğiniz Müziğe Göre Animasyon!

Spotify ile Opera'dan kullanıcıları sevindirecek bir iş birliği geldi. Opera için yayımlanan yeni bir tema, Spotify'da dinlediğiniz müziğe göre hoş bir animasyon oluşturuyor. Üstelik bu yeni özelliği Türkiye'den denemek isteyenler için efsane bir indirim kampanyası da bulunuyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify ile Opera arasında dikkat çeken bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Opera'da kullanıma sunulan "Sonic" isimli bir tema, Spotify deneyiminizi internet tarayıcısı içinde yaşamanızı sağlıyor. Peki nasıl? Gelin hep birlikte Spotify ile Opera'nın iş birliğine yakından bakalım.

Opera için yayımlanan Sonic teması, dinamik bir yapıya sahip ve Opera'nın yerleşik müzik çalar eklentisinin varsayılan platformu olan Spotify ile entegre çalışıyor. Bu entegrasyon, Opera ana sayfasında kendini gösteriyor. Bir animasyon, dinlediğiniz müzikle uyumlu bir şekilde size gösteriliyor. Böylelikle yaşadığınız görsel ve işitsel deneyim iyileştirilmiş oluyor.

Opera'nın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki videoda da görebileceğiniz üzere Opera'nın dinamik teması, Spotify için oldukça eğlenceli bir deneyim sunuyor. Dinlediğiniz müziğin hızı ve tarzı, arka planda gördüğünüz animasyonun hareketini ve rengini doğrudan etkiliyor. Evet, bu özellik çok önemli değil ancak Opera ile Spotify'ı birlikte kullanan tüketiciler, yeni özellikten memnun kalacaklar diyebiliriz.

Opera'nın indirimli Spotify kampanyasını biliyor musunuz?

Opera ile Spotify arasındaki tek iş birliğinin Sonic isimli dinamik tema olmadığını söyleyelim. İki dev firma, Türkiye'deki kullanıcılara özel bir kampanya da sunuyor. Bu kampanya kapsamında Opera üzerinden Spotify Premium aboneliği satın alırsanız, 3 aylık süre için 99 TL ödeme yapıyorsunuz. Aynı aboneliğin fiyatı, diğer internet tarayıcılarından alındığı zaman aylık 99 TL olarak faturalandırılıyor. Hem Opera'ya bir şans vermek hem de Spotify Premium aboneliğini indirimli fiyattan almak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.