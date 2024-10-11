Opera'nın yapay zekâ aracı Aria, yakında komutlar ile tarayıcınız ve sekmeleriniz üzerinde işlemler yapabilecek.

Opera, yapay zekâ destekli yeni bir özellik ile kullanıcılarına tarayıcı deneyimini daha da kolaylaştırmayı hedefliyor. Opera'ya gelecek yeni özellik, doğal dil komutları ile sekmeler üzerinde işlem yapmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar; sekmeleri gruplandırma, sabitleme, yer imlerine ekleme veya kapatma gibi işlemleri sadece birkaç basit cümle ile gerçekleştirebiliyor.

Opera’nın bu yeni özelliği, Aria adı verilen yapay zekâsının komut çubuğu üzerinden kullanılıyor. Kullanıcılar, klavyede Ctrl + / ya da Cmd + / tuş kombinasyonlarını kullanarak Aria’yı aktif hâle getirebiliyor ve komutlarını girebiliyorlar.

Kullanıcılar yapay zekâ komutlarıyla yeni ne işlemler yapabilecek?

Örneğin "Tüm video sekmelerini gruplandır" ya da "Açık olan tüm sekmeleri yer imlerine ekle" gibi cümlelerle tarayıcıda işlem yapmak mümkün olacak. Önemli bir nokta ise bu işlemlerin tamamen kullanıcı cihazı üzerinde gerçekleşmesi, yani bu komutların işlenmesi için hiçbir veri cihazdan dışarıya gönderilmiyor.

Opera, kullanıcıların belirli siteler veya kategoriler için de özel komutlar verebileceğini belirtiyor. Örneğin “YouTube sekmelerimi kapat” ya da “Tüm alışveriş sekmelerimi gruplandır” gibi isteklerde bulunmak mümkün. Bu özellik, aynı anda çok sayıda sekmede işlem yapanlar için hayat kurtarıcı niteliğinde.

Şu anda bu yeni özellik Opera’nın geliştirici sürümünde test ediliyor. Testler sorunsuz bir şekilde tamamlanırsa Opera özelliği kararlı sürüme getirecek ve tüm kullanıcılara sunacak.

Peki siz Opera'nın bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.