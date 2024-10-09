Son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulan fahiş internet ve telefon faturaları konusuna Bakan Uraloğlu'ndan yanıt geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son dönemde internet ve GSM hizmetleri için gelen yüksek fatura şikâyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal medyada vatandaşların internet faturalarını paylaşarak yüksek fiyatlara isyan etmeleri üzerine bir süredir yetkili makamların konuya el atıp atmayacağı tartışılıyordu.

Faturaların neden bu denli yüksek olduğuna dair gelen soruları yanıtlayan Bakan Uraloğlu, durumun serbest piyasa koşullarına dayandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, TBMM'de gerçekleştirilen bir grup toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, internet fiyatlarının piyasa şartlarına göre belirlendiğini ve hükûmet olarak bu konuda bir düzenleme yetkilerinin olmadığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu durumun serbest piyasadan kaynaklandığını belirtti

Bakan Uraloğlu, fiyat artışlarının genellikle aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıktığını, özellikle bir ya da iki yıllık taahhüt ve kampanyaların sona ermesiyle vatandaşların daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Bu durumun piyasadaki rekabet koşulları ve şirketlerin fiyat politikalarıyla ilişkili olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "İnternet faturaları tamamen serbest piyasanın etkisi altında. Burada bizim müdahalemiz söz konusu değil." dedi.

Faturaların ÜFE-TÜFE gibi enflasyon verilerine dayalı olarak güncellendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, vatandaşların şikâyetçi oldukları yüksek faturalara dair asıl değerlendirmenin abonelik paketleri ve geçişleri üzerinden yapılması gerektiğini ekledi.

Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.