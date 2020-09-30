OPPO, ekim ayında duyuracağı yeni akıllı televizyonu için bir tanıtım videosu paylaştı. Paylaşılan video, televizyonun 4K çözünürlüğe 120 Hz tazeleme hızına sahip olacağını gösteriyor. Televizyonun diğer teknik detayları ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Son dönemlerin dikkat çeken teknoloji şirketlerinden OPPO, yeni bir akıllı televizyon duyurusu yapmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay durulması muhtemel olan akıllı televizyonun teknik detayları şu an için netleşmiş değil. OPPO bu konuda oldukça ketum davrandı ancak şirket bugün, bir tanıtım videosuyla yaklaşan televizyonunu ilk kez gözler önüne serdi.

OPPO'nun yayınladığı tanıtım videosuna göre televizyon, 4K çözünürlükte 120 Hz tazeleme hızına sahip olacak. Oldukça canlı renkler sunan bir video hazırlayan şirket, bu televizyon için "8KRAW" ile ortaklık kurduğunu açıkladı.

OPPO'nun 4K 120Hz TV'si böyle görünecek

OPPO, yaklaşan televizyonuyla ilgili resmi açıklama yapmamış olsa da Digital Chat Station, bu televizyonla ilgili sızdırılmış bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilere baktığımızda televizyonun 55 ve 65 inç boyutlarda satışa sunulacağını görüyoruz. Ayrıca her iki varyant da 4K çözünürlük 120 Hz tazeleme oranına sahip olacak. Digital Chat Station, OPPO'nun yeni televizyonunda Danimarkalı ses teknolojileri üreticisi Bang & Olufsen'in hoparlörlerinin kullanıldığını söylüyor.

OPPO'nun yeni televizyonu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ise televizyonun 55 inç büyüklüğündeki varyantıyla ilgili. İddialara göre bu akıllı televizyon, benzerlerine kıyasla uygun fiyatlı olacak.

OPPO'nun 4K 120Hz TV'si için yayınladığı tanıtım videosu