Xiaomi, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte iki yeni televizyon modelini duyurdu. Mi TV Lux 82" ve Mi TV Lux Ultra 82" olarak isimlendirilen televizyonlar, teknik özellikleriyle olduğu kadar fiyatlarıyla da dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün düzenlediği bir etkinlikte Mi TV serisine iki yeni üye ekledi. Her ikisi de 82 inç büyüklüğünde olan televizyonlar, teknik özelikleriyle dikkat çekerken fiyatlarıyla da cep yapacak gibi görünüyor. Dilerseniz hemen, Xiaomi'nin yeni televizyonlarına yakından bakalım.

Xiaomi'nin duyurduğu televizyonlardan bir tanesi Mi TV Lux 82", diğeri ise Mi TV Lux Ultra 82" olarak isimlendiriliyor. Mi TV Lux Ultra 82", sektör için ayrı bir öneme sahip. Çünkü bu televizyon, tüketicilere 5G bağlantı desteği de sunuyor. Kullanıcılar, bu akıllı televizyonda beklentilerini karşılayacak hemen her özelliğe erişebilme imkanı yakalıyorlar. Ayrıca bu televizyon, mini LED paneliyle de dikkat çekmeyi başarıyor.

Karşınızda Mi TV Lux Ultra 82"

Mi TV Lux Ultra 82", kullanıcılara 8K çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 98'ini destekleyen televizyon, HDR 10+, MEMC ve Dolby Vision gibi teknolojilere sahip. Otomatik düşük gecikme modu ile değişken FPS desteğine sahip olan televizyon, bu sayede yırtılmaların olmadığı pürüzsüz bir deneyim sunuyor. Novatek 72685 işlemciden güç alan televizyon, 4 GB RAM ve 256 GB depolama alanına da sahip.

Mi TV Lux 82" ise şu tasarıma sahip

Mi TV Lux 82" ise 4K çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk uzayının yüzde 93'ünü içeren Mi TV Lux 82", tıpkı abisi gibi HDR 10+, MEMC, Dolby Vision teknolojilerine sahip. 6,5 ms gecikme süresi sunan televizyon gücünü MediaTek MT9650 işlemciden alırken, 4 GB RAM ve 64 GB de depolama alanı ile destekleniyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Mi TV Lux 82", bugün itibarıyla satın alınabilecek. Etkileyici özelliklere sahip olan 8K çözünürlüklü Mi TV Lux Ultra 82" ise 21 Ekim itibarıyla Çinli tüketiciler tarafından satın alınabilecek. Xiaomi'nin yeni televizyonlarının diğer ülke pazarlarına ne zaman gireceği şimdilik bilinmezken, televizyonların fiyatları ise şu şekilde belirlenmiş durumda;