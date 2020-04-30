OPPO A92’nin Yeni Rengini Gözler Önüne Seren Görsel

Yeni akıllı cihazı OPPO A92s’yi geçtiğimiz haftalarda duyuran OPPO’nun çok yakın bir zamanda yeni orta segment telefonu OPPO A92’nin lansmanını yapacağı söyleniyor. Basın görselleri yakın zamanda ortaya çıkan OPPO A92 için bugün de yeni bir renk seçeneğiyle geleceği iddiası ortaya atıldı.

Çin merkezli teknoloji firması OPPO, akıllı telefon pazarındaki yerini sağlamlaştırmaya kararlı gibi görünüyor. Arka arkaya tanıttığı cihaz modelleriyle akıllı telefon kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başaran şirket şimdi de yeni modeli olacağı söylenen OPPO A92 ile gündeme gelmiş durumda.

Geçtiğimiz haftalarda tanıttığı üst/orta sınıf akıllı telefonu OPPO A92s’nin ardından OPPO’nun bu modelde yeni bir renk deneyeceği konuşuluyor. Twitter’da paylaşılan bir görsel, OPPO’nun beklenen OPPO A92 cihazının ‘Aurora Purple’ olarak isimlendirilen yeni bir renkle geleceğini ortaya koyuyor.

Yeni renk, 'ihtişamlı' olarak nitelendirildi:

Yeni renk, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş olacak ki 'ihtişamlı' ve 'görkemli' yorumları yapılıyor. Daha önce FHD+ çözünürlüklü 6,5 inç ekrana sahip olacağı söylenen cihaz 16 MP selfie kamerasıyla gelecek. Arka kameraların L şeklinde konumlandırıldığı da görsellerden anlaşılan bir diğer detay.

Ön kısımda LCD panele gömülü bir kamera deliğiyle geleceği düşünülen telefonda arka kısma monte edilmiş parmak izi tarayıcısı olması bekleniyor. Aynı zamanda yine sızan görsellere bakılacak olunursa güç ve ses düğmelerinin cihazın sol tarafında yer alacağı görülüyor. Son gelen haberlere göre OPPO’nun yeni telefonu Snapdragon 665 yonga setiyle beraber 8 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı sunacak. Telefona microSD kart desteğinin ekleneceği de konuşulan diğer şeyler arasında. Aynı zamanda yeni cihazın kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile birlikte çıkması da olası görünüyor.

Arka kamera modülünün kare şeklinde olduğu OPPO A92s cihazından farklı olarak L şeklinde kamera tasarımıyla tanıtılması beklenen telefon, fotoğraf tutkunları için iddialı olacağa benziyor. 48 MP f/1,7 ana kameraya sahip olacağı düşünülen cihaz, 2 MP makro lens, 2 MP derinlik kamerası ve 8 MP f/2,2 ultra geniş açı kamerasıyla beraber tanıtılacak gibi duruyor. Tüm bunların doğru olup olmayacağını OPPO tarafından önümüzdeki günlerde yapılacak yeni açıklamalardan anlayacağız.