OPPO A53s'in Çıkış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

BBK Electronics'in alt kuruluşu, Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO'nun yeni orta segment telefonu OPPO A53s, Amazon Almanya'da listelendi. Listelenmeyle birlikte cihazın fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu.

Çinli akıllı telefon üreticisi OPPO, A serisi telefonlarına bir yenisini daha eklemeyi planlıyor: OPPO A53s. Şirketin yeni orta segment telefonu Amazon Almanya'da listelendi ve bununla birlikte teknik özellikleri de ortaya çıktı.

OPPO'nun yeni cihazı A53s'in sadece teknik özellikleri değil aynı zamanda Almanya'daki fiyatı ve çıkış tarihi de belli oldu. Peki, cihaza dair bilinen özellikler, çıkış tarihi ve fiyatı neymiş gelin hep birlikte bakalım.

OPPO A53s özellikleri ve fiyatı

OPPO A53s, 90 Hz tazeleme oranına sahip bir ekranla birlikte geliyor. Ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasına da ev sahipliği yapan bir delik yer alıyor. Ekranın boyutu ve türüyle ilgili şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Sekiz çekirdekli Snapdragon 460 SoC'den gücünü alacak olan cihazın RAM kapasitesi bilinmezken 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak.

5.000 mAh batarya ve 18 W hızlı şarj girişi bulunan telefon işletim sistemi tarafında ise Android 10 kullanacak. Telefonun arka tarafında 13 MP ana kamera, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere üç kamera ve flaş LED yer alacak. Cihazın ön tarafında bulunan kameraya dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Muhtemelen en çok merak edilen nokta olan fiyat kısmına gelecek olursak. OPPO A53s, Almanya'da 189 euro (vergisiz 1.757 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Electric Black ve Fancy Blue renk seçeneklerine sahip olan telefon 13 Ekim tarihinde çıkacak.