OPPO A73 5G'nin Özellikleri ve Görüntüleri Ortaya Çıktı

OPPO'nun yakın zamanda Avrupa pazarında piyasaya süreceği A73 5G modelinin özellikleri, fiyatı ve görüntüleri çevrimiçi ortamda ortaya çıktı. Cihaz, tasarım ve özellik anlamında geçtiğimiz günlerde tanıtılan A73 modelinden farklı olacak.

Akıllı telefon sektörünün son zamanlarda yükselen isimlerinden biri olan OPPO, yeni orta seviye akıllı telefonu A73'ü geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Şimdiyse şirket, A73'ün 5G olmayan modele kıyasla tasarım ve donanım anlamında farklılık gösterecek 5G versiyonunu Avrupa'da satışa sunmaya hazırlanıyor ancak bunun öncesinde olan cihaza dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Aktarılan bilgilere göre OPPO A73 5G, normal A73'teki Snapdragon 662 yongası yerine gücünü Dimensity 720 yonga setinden alacak. Ayrıca 4G modelindeki damla çentikli 6,44 inçlik Full HD+ AMOLED ekran da bu modelde yer almayacak. Bunun yerine cihaz, sol üst köşesine 8 MP'lik delik tasarımlı ön kameranın yerleştirildiği 6,5 inç büyüklüğünde LCD bir panelle donatılacak ve 90 Hz yenileme hızını destekleyecek.

OPPO A73 5G neler sunacak?

OPPO A73 5G modelinde arkadaki kamera sayısı da dörtten üçe düştü. Bu noktada 2 megapiksellik dördüncü kameranın yer almayacağı model; 16 megapiksel ana, 8 megapiksel geniş açı ve 2 megapiksel derinlik sensörüyle donatılacak. Öte yandan pil tarafında 5G modelinde kapasite 4015 mAh'den 4040 mAh'e yükselirken, maksimum şarj hızı ise 30 W'tan 18 W'a düşürüldü.

Normal A73'e kıyasla birçok değişiklikle gelecek olan OPPO A73 5G'nin öne çıkan diğer özellikleri arasında Android 10 tabanlı ColorOS 7.2, 8 GB RAM, 128 GB dahili depolama alanı, yan tarafa monte edişmiş parmak izi okuyucu, 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve NFC yer alıyor.

OPPO A73 5G fiyatı:

7,9 mm kalınlığında ve 177 gram ağırlığında olan OPPO A73 5G modelinin Avrupa'da 'Neon' ve 'Siyah' olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 299 euroluk (2.779 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.