Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

OPPO, Türkiye'de ürettiği orta segment telefonu A6 Pro'yu ülkemizde satışa sundu. Cihaz, dev bataryası olmak üzere birçok dikkat çeken özelliği uygun bir fiyata sunuyor.

İddialı telefonlarıyla tanıdığımız OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteren bir firmaydı. Şimdi ise şirket, orta segmentte iddialı olacak yeni telefonu A6 Pro’yu resmen tanıttı ve ülkemizde resmen satışa sundu. 4G olan telefon, Türkiye’de üretilen bir model olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ayrıca ay sonu 5G versiyonunun da geleceği belirtilmiş.

OPPO A6 Pro 4G modeline baktığımızda ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda ise desenli farklı bir tasarım bizi karşılıyor. Burada 2’li kamera kurulumu bulunuyor.

OPPO A6 Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Fiyatı 8 GB + 256 GB 20.999 TL

OPPO A6 Pro teknik özellikleri