Türkiye'de Üretilen Telefon OPPO A6 Pro, Uygun Fiyatıyla Satışa Sunuldu!

İddialı telefonlarıyla tanıdığımız OPPO, Türkiye’de de faaliyet gösteren bir firmaydı. Şimdi ise şirket, orta segmentte iddialı olacak yeni telefonu A6 Pro’yu resmen tanıttı ve ülkemizde resmen satışa sundu. 4G olan telefon, Türkiye’de üretilen bir model olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Ayrıca ay sonu 5G versiyonunun da geleceği belirtilmiş.
OPPO A6 Pro 4G modeline baktığımızda ön tarafta ince çerçeveli delikli ekran tasarımı görüyoruz. Arka tarafa baktığımızda ise desenli farklı bir tasarım bizi karşılıyor. Burada 2’li kamera kurulumu bulunuyor.
OPPO A6 Pro Türkiye fiyatı
|Versiyon
|Fiyatı
|8 GB + 256 GB
|20.999 TL
OPPO A6 Pro teknik özellikleri
|Ekran
|6,57 inç, 120 Hz, 720 x 1080, AMOLED
|İşlemci
|Mediatek Helio G100
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Arka kamera
|50 MP + 2 MP
|Ön kamera
|16 MP
|Batarya
|7000 mAh (80W)
|Renk
|Gül Kızılı, Yıldız Mavisi