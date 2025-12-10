Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Çok Ucuza 7000 mAh Batarya Sunan OPPO A6L Tanıtıldı

OPPO, A6 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. A6L ismi verilen orta segment cihaz, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Çok Ucuza 7000 mAh Batarya Sunan OPPO A6L Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Ülkemizde de ilgi görmeyi başaran bir marka olan OPPO, dikkat çeken özelliklerle donattığı telefonlarıyla son zamanlarda iyice yükselen bir marka olmayı başarmıştı. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi de daha önce farklı farklı modellerini gördüğümüz A6 serisine bir cihaz daha ekledi.

OPPO, A6L ismini alan yeni telefonunu Çin’de tanıttı. Orta segmentte konumlanan cihaz, ön tarafta 1,8 mm ile çok ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise orta kısma yerleştirilen yuvarlak bir kamera kurulumu var.

OPPO A6L neler sunuyor?

Ekran Resmi 2025-12-10 10.38.31

A6L modelinde 6,8 inç boyutunda büyük bir ekran var. OLED panelin tercih edildiği bu ekranda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kaliteli ve akıcı bir ekran deneyimi sunuluyor. 1600 nit maksimum parlaklık ise güneş ışığı olan ortamlarda bile ekranın kolay bir şekilde görünmesini sağlıyor.

Telefon, Qualcomm’un orta segmentte konumlanan ve günlük çoğu işlem için yeterli performans sunabilen işlemcisi **Snapdragon 7 Gen 3’**ten güç alıyor. Ona 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB’lık UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Telefonun kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıktığını ekleyelim.

opp

OPPO A6L modelinin arka tarafında 50 MP’lik ana kamera var. Ona 2 MP’lik yardımıc lens eşlik ediyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Cihazın en dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz üst düzey pil performansı sunmasını sağlayan 7000 mAh’lik 80W hızlı şarj sunan bataryası. Bunlar dışında IP68/69 dayanıklılık, 204 gram ağırlık, beyaz, pembe ve mavi olmak üzere 3 farklı renk gibi özellikleri var.

OPPO A6L teknik özellikleri
Ekran 6,8 inç, 120 Hz, FHD+, 1600 nit, OLED
İşlemci Snapdragon 7 Gen 3
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Arka kamera 50 MP + 2 MP
Ön kamera 32 MP
Batarya 7000 mAh (80W)
İşletim sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A6L fiyatı

Versiyon Fiyatı
12 GB + 256 GB 255 dolar
Dünyanın En Popüler Teknoloji YouTuber'ı Marquess Brownlee, 2025'in En İyi Telefonlarını Seçti Dünyanın En Popüler Teknoloji YouTuber'ı Marquess Brownlee, 2025'in En İyi Telefonlarını Seçti
Oppo

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

11.000 mAh Batarya, 36 GB Sanal RAM, 1 TB Hafızayla Gelen Kaya Gibi Sağlam Telefon Doogee S200 Ultra Tanıtıldı

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Black Friday İndirimlerinde Xbox'tan Bile Daha Çok Satılan NEX Playground Nedir? Özellikleri Ne? Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

GTA 6 Çıkana Kadar Buradan Devam: GTA 5'e Avrupa Kıtasını Getiren Mod Yayımlandı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Otomobil Ruhsatıyla Geniş Geniş Gezebileceğiniz 8+1 Kişilik Araç Fiat Ulysse Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Büyük Umutlarla Vizyona Girip Gişede Patlayan Filmler

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Tek Oturuşta Bitirebileceğiniz, Her Biri Birbirinden Güzel En İyi Orijinal Netflix Dizileri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim