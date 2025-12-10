Çok Ucuza 7000 mAh Batarya Sunan OPPO A6L Tanıtıldı

OPPO, A6 serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi. A6L ismi verilen orta segment cihaz, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

Ülkemizde de ilgi görmeyi başaran bir marka olan OPPO, dikkat çeken özelliklerle donattığı telefonlarıyla son zamanlarda iyice yükselen bir marka olmayı başarmıştı. Çin merkezli teknoloji devi, şimdi de daha önce farklı farklı modellerini gördüğümüz A6 serisine bir cihaz daha ekledi.

OPPO, A6L ismini alan yeni telefonunu Çin’de tanıttı. Orta segmentte konumlanan cihaz, ön tarafta 1,8 mm ile çok ince çerçeveli delikli ekran tasarımıyla geliyor. Arkada ise orta kısma yerleştirilen yuvarlak bir kamera kurulumu var.

OPPO A6L neler sunuyor?

A6L modelinde 6,8 inç boyutunda büyük bir ekran var. OLED panelin tercih edildiği bu ekranda FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla kaliteli ve akıcı bir ekran deneyimi sunuluyor. 1600 nit maksimum parlaklık ise güneş ışığı olan ortamlarda bile ekranın kolay bir şekilde görünmesini sağlıyor.

Telefon, Qualcomm’un orta segmentte konumlanan ve günlük çoğu işlem için yeterli performans sunabilen işlemcisi **Snapdragon 7 Gen 3’**ten güç alıyor. Ona 12 GB LPDDR4x RAM ve 256 GB’lık UFS 3.1 depolama eşlik ediyor. Telefonun kutudan Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile çıktığını ekleyelim.

OPPO A6L modelinin arka tarafında 50 MP’lik ana kamera var. Ona 2 MP’lik yardımıc lens eşlik ediyor. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası görüyoruz. Cihazın en dikkat çeken kısımlarından biri şüphesiz üst düzey pil performansı sunmasını sağlayan 7000 mAh’lik 80W hızlı şarj sunan bataryası. Bunlar dışında IP68/69 dayanıklılık, 204 gram ağırlık, beyaz, pembe ve mavi olmak üzere 3 farklı renk gibi özellikleri var.

OPPO A6L teknik özellikleri

Ekran 6,8 inç, 120 Hz, FHD+, 1600 nit, OLED İşlemci Snapdragon 7 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP + 2 MP Ön kamera 32 MP Batarya 7000 mAh (80W) İşletim sistemi ColorOS 15 (Android 15)

OPPO A6L fiyatı