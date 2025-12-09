Tümü Webekno
Dünyanın En Popüler Teknoloji YouTuber'ı Marquess Brownlee, 2025'in En İyi Telefonlarını Seçti

Dünyanın en büyük teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee, yılın en iyi telefonlarını seçti. İşte MKBHD'ye göre 2025'in en iyileri.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

20,6 milyon abonesiyle dünyanın en büyük teknoloji YouTuber’ı olan Marques Brownlee ya da bilinen diğer adıyla MKBHD, her yılılın sonunda düzenli olarak “En İyi Akıllı Telefon Ödülleri” videosu paylaşıyordu. Brownlee, şimdi de 2025 yılının en iyi telefonlarını seçtiği videosunu yayımladı.

MKBHD’nin yeni videosunda farklı kategorilerden en iyi ve en kötü bulduğu akıllı telefonlara yer verildi. Baktığımızda birçok farklı türden modelin farklı farklı kategorilerden ödüllere layık görüldüğünü görebiliyoruz. Lafı çok uzatmadan gelin bu telefonlara bakalım.

iPhone 17 yılın en iyi telefonu seçildi

iph1

Marquess Brownlee, uzun zaman sonra ilk kez yılın en iyi telefonunu bir iPhone seçti. Öyle ki MKBHD’ye göre 2025 yılının en iyi telefonu standart iPhone modeli oldu. Apple’ın yeni iPhone’da sunduğu tüm özellikler, cihazın fiyat performans konusu açısından tüm rakiplerinden önde olmasını sağladı.

iPhone 17 modeli, ilk kez standart bir modelde 120 Hz’lik yenileme hızı sunmasıyla normalde Pro modellerde olan özelliği getirmişti. Bunlar dışında son nesil işlemci, muazzam bir özellik olan ve telefonu dikey tutarak portre fotoğraflar çekmenizi sağlayan geliştirilmiş kare ön kamera sensörü gibi özellikleri var. Depolama alanında ise** 2 kat artış yaşanırken fiyatı aynı kalmıştı**. Tüm bu gelişmiş özellikler onu yılın en iyisi yaptı.

Yılın hayal kırıklığı iPhone 16e oldu

16e

Brownlee, Apple’ın bu sene başında piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı iPhone 16e modelini yılın hayal kırıklığı olarak seçti. Cihazın düşük performansı, tek kameralı yapısı, 60 Hz’lik ekranı gibi özelliklerle geldiğini görüyorduk. Brownlee, iPhone 16e’nin beklentilerin altında kalan bir bütçe dostu telefon olduğunu düşünüyor.

En iyi katlanabilir telefon Samsung Galaxy Z Fold7 oldu

a1

Katlanabilir telefon deyince hiç şüphesiz herkesin aklına Samsung modelleri gelir. Brownlee de şirketin yaz aylarında tanıttığı Galaxy Z Fold7 modelini yılın en iyisi seçmiş. 8 ve 6,5 inçlik ekranları, Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12 GB RAM’i, 200 MP’lik kamerasıyla bu kategoride zirvede yer almayı başardı.

Marques Brownlee’nin 2025 Akıllı Telefon Ödülleri’nde diğer kazananlar:

  • En iyi tasarım - iPhone 17 Air
  • En iyi büyük telefon - Xiaomi 17 Pro Max
  • En iyi küçük telefon - Samsung Galaxy Z Flip7
  • En iyi kamera - OPPO Find X9 Pro
  • En İyi fiyat/ferformans telefonu - Nothing CMF Phone 2 Pro
  • En iyi batarya - OnePlus 15
  • En çok gelişme gösteren telefon - iPhone 17

Marques Brownlee’nin 2025 Akıllı Telefon Ödülleri videosu:

