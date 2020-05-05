Oppo'dan Fiziksel Klavyeseverleri Sevindirecek Patent

Oppo, akıllı telefonlara bir kılıf aracılığı ile fiziksel QWERTY klavye kazandıracak bir aksesuarın patentini aldı. Söz konusu aksesuar gerçek bir ürün olarak karşımıza çıkar mı bilinmez ancak fiziksel klavyeyi özleyenler için ilginç bir çözüm olabilir.

Birinci nesil akıllı(!) telefonları hatırlıyor musunuz? Şu dokunmatik ekranlı, iOS, Android ya da Windows işletim sistemiyle çalışanlardan bahsetmiyorum. Oldukça yavaş bir bağlantı hızıyla internete erişmenizi ya da e-postalarınızı kontrol etmenizi sağlayan, fiziksel QWERTY klavyeli telefonlardan bahsediyorum.

Yeni nesil mobil işletim sistemleriyle birlikte Multi-touch ya da Türkçe adıyla çoklu dokunma destekli akıllı telefonlar çıktığından bu yana fiziksel klavyeli telefonların sayısı hızla azaldı. Ancak Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, fiziksel QWERTY klavyeleri, yeni nesil akıllı telefonlarla birleştirecek bir patent almış durumda.

Oppo'nun akıllı telefonlara fiziksel klavye kazandıracak patentinin görseli

Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından onaylanan patent başvurusuna göre Oppo, akıllı telefonunuza harici olarak bağlayabileceğiniz bir fiziksel QWERTY klavye geliştiriyor. Patente göre söz konusu klavye, bir kılıf aracılığı ile akıllı telefonunuza bağlanacak. Ardından cihazınızı yan çevirerek mini bir dizüstü bilgisayar gibi kullanabileceksiniz.

Aslına bakacak olursak Oppo’nun almış olduğu patentte gösterdiği teknoloji bize çok da yabancı değil. LG, bir süredir bazı akıllı telefonlarına ikinci bir ekran kazandıran harici aksesuarlar tanıtıyor. Ayrıca tam ekranlı bir cihaza kılıf yardımıyla fiziksel bir klavye kazandırmak, iPad’lerden fazlasıyla alışık olduğumuz bir deneyim.

Oppo’nun patenti, akıllı telefon sektöründe bir devrimin habercisi olmasa da akıllı telefonlarda on parmak metin yazmak isteyenler için olumlu bir gelişme sayılabilir. Bununla birlikte patent görsellerindeki fiziksel klavye, standart bir akıllı telefon ekranından dahi küçük boyutlara sahip. Böylesine küçük boyutlarda bir fiziksel klavyede on parmak yazı yazmak ne kadar mümkün olur; bu sorunun yanıtı da siz değerli takipçilerimize kalsın.