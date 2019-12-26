Çinli teknoloji devi Oppo, yeni akıllı telefonu Reno 3 Pro 5G ile birlikte “Oppo Enco Free” adını verdiği kablosuz kulaklık modelini de tanıttı. Tasarımı itibarıyla Apple AirPods’a oldukça benzeyen kulaklık, buna rağmen kendine has özellikleriyle dikkat çekiyor.

Akıllı telefon piyasasının parlayan yıldızlarından Oppo, Çin’de düzenlediği etkinlikte 48MP kameralı Oppo Reno 3 serisini tanıttı; ancak markanın sahneye çıkardığı tek ürünü bu değildi. Aynı zamanda yeni Bluetooth kulaklığı “Enco Free”nin üzerindeki sis perdesini de kaldıran Oppo, ses aksesuarı portföyünü daha da genişletti. Enco Free’nin detaylarına geçmeden önce Reno 3 Pro 5G’nin özelliklerini paylaştığımız haberin bağlantısını buraya bırakalım.

İlk kez bu ayın başlarında INNO Day 2019 konferansında sergilenen kulakiçi kulaklıklar, bugün teknik özellikleri ve fiyatı ile karşımıza çıktı. Oppo Enco Free, Apple’ın satış rekorları kıran Bluetooth kulaklığı AirPods’tan ilham alıyor. Kulakiçi kulaklıklar ve şarj kutusu, tasarımı itibarıyla AirPods’a çok benziyor olabilir; ancak Çinli teknoloji devi, Enco Free'yi rakiplerinden ayırmak için, kablosuz kulaklığına bazı yetenekler kazandırdı.

Fotoğraflardan da gördüğünüz üzere, şarj kutusunun ön tarafında Oppo markası ile bir adet LED göstergesi bulunuyor. Sağ kenarda ise bir eşleştirme ve sıfırlama düğmesi var. Kulaklıklar sadece 4.6 gram ağırlığındalar ve size iki kulak ucu seçeneği sunuyorlar. Oppo Enco Free kablosuz kulakiçi kulaklıklarda, daha iyi bas deneyimi için FPC konumlandırma sistemi, çift manyetik devre ve kompozit diyafram ile birleştirilmiş 13,4 mm dinamik sürücüler yer alıyor.

Oppo, Enco Free'nin stüdyo kalitesinde dinleme deneyimi sunduğunu iddia ediyor. Yapay Zeka (AI) destekli gürültü önleme teknolojisine sahip olan Bluetooth kulaklıklar, kaydırma ve dokunma olmak üzere iki farklı dokunmatik kontrol seçeneği ile geliyor. Ses seviyesini ayarlamak için sol kulaklığın sapı üzerinde parmağınızı kaydırabilir, sağ kulaklığa iki kez dokunduğunuzda ise sonraki şarkıya geçebilirsiniz.

Gelelim pil ömrüne. Oppo, kulaklıklarla ve şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar müzik keyfi sözü veriyor. 31mAh batarya kapasitesine sahip olan kulaklıklar, 5 saate kadar pil ömrü sunuyor. Buna 410mAh gücündeki şarj kutusunu eklediğimizde ise pil ömrü 25’e saate kadar çıkıyor. En azından Oppo’nun iddiası bu yönde. Kulaklıkların tamamen şarj olması 70 dakika sürüyor.

31 Aralık’ta Çin’de satışa sunulacağı açıklanan Oppo Enco Free, 699 yuan’lık (yaklaşık 593 TL) bir fiyat etiketine sahip. Beyaz, pembe ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile gelen kablosuz kulakların ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.