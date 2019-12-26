Akıllı telefon pazarında hızlı bir büyüme yakalayan Oppo, Reno serisinin yeni üyelerini Çin'de tanıttı. Tanıtımla birlikte Oppo Reno 3 Pro 5G'nin fiyatı ve özellikleri belli oldu.

Oppo, bu yılın başlarında Reno serisini tanıtmış ve son olarak Reno Ace modelini piyasaya sürerek Reno model portföyünü genişletmişti. Çinli üretici bugün, Oppo Reno 3 serisini tanıttı ve uygun fiyatlı 5G telefon çağını başlatmaya artık hazır.

Oppo Reno 3 Pro 5G, her iki tarafı da kavisli bir tasarıma sahip. Yani kavisli camlar sadece arka panelde değil, aynı zamanda ön panelde de yer alıyor. Cihaz, daha önce de belirtildiği gibi 7.7 mm kalınlığında ve 171 gram ağırlığında. Arkada sol tarafa dikey olarak konumlandırılmış dörtlü kamera sistemi ve sağ alt köşede ise Oppo yazısı yer alıyor.

Oppo Reno 3 Pro 5G, ekranın sol üst kısmındaki kamera deliğinde bir selfie kamerası barındırıyor. Çinli dev, Reno Ace ile daha yüksek bir yenileme hızına geçti ve artık geri dönüş yok. Reno 3 Pro 5G, 90 Hz yenileme hızıyla 6.5 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip. %92,1 ekran/gövde oranı sunan cihaz, HDR 10+ ve 1100 nit en yüksek parlaklığı da destekliyor.

Cihazda Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 765G işlemcisi yer alıyor. Böylece Reno 3 Pro 5G, Redmi K30 5G'nin ardından bu yonga seti ile güçlendirilen dünyanın ikinci akıllı telefonu oldu. Bu işlemciye 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB yerleşik depolama eşlik ediyor. Ayrıca, akıllı telefon Android 10 tabanlı ColorOS 7 arayüzüyle geliyor.

Oppo Reno 3 Pro 5G'nin arka tarafında dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Kamera sistemi, 115 derece görüş alanına (FOV) sahip 8 MP ultra geniş lens, 5x hibrit yakınlaştırma özellikli 13 MP telefoto lens ve 2 MP makro lens ile birleştirilmiş 48 MP Sony IMX586 sensörüne sahip.

Ayrıca ön taraftaki kamera deliğinde, 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor. Reno 3, kararlı video performansı için Ultra Video Sabitleyici 2.0 modunu kullanan ilk Oppo akıllı telefon.

Oppo Reno 3 Pro, ince bir tasarıma sahip olmasına rağmen 4,025mAh'lik güçlü bir batarya ile birlikte geliyor. Şirkete göre telefon ayrıca VOOC 4.0 hızlı şarj teknolojisini destekliyor ve kutudan 30W USB Type-C hızlı şarj cihazı da çıkıyor.

Oppo Reno 3 Pro 5G fiyatı

Oppo Reno 3 Pro 5G, iki farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Bunlardan biri 8 GB RAM ve 128GB depolama sunarken, diğeri 12 GB RAM ve 256GB depolama sunuyor. 8 GB'lık model 3.999 yuan (yaklaşık 3400 TL) olarak fiyatlandırılırken, 12 GB'lık model 4.499 yuan'dan (yaklaşık 3800 TL) satışa sunulacak.

Oppo Reno 3 Pro 5G özellikleri: