Oppo'nun 16 Ocak'ta tanıtacağı Oppo F15'e ait olduğu iddia edilen poster ve video ortaya çıktı. Posterde yer alan bilgilere göre Oppo F15, Oppo A91 ile aynı özelliklere sahip olacak.

Oppo’nun yeni akıllı telefonu Oppo F15, 16 Ocak’ta tanıtılacak. Çinli akıllı telefon üreticisi, bu haftanın başında Oppo F15’in birkaç özelliğini ve resmini Amazon India üzerinden paylaştı. Cihazın paylaşılmasıyla birlikte Oppo F15’in başka bir Oppo modelinin aynısı olduğu, yalnızca isminin değiştirildiği iddiaları güçlendi.

Oppo F15 ismini duymaya başladığımızdan beri cihazın aslında Oppo A91 olduğu hakkında bazı iddialar ortaya atılıyor. Oppo A91, geçtiğimiz aralık ayında Çin’de tanıtıldı. İşte bugün ortaya çıkan ve Oppo F15’e ait olduğu iddia edilen bir video ve poster, bu iddiaların daha da güçlenmesini sağladı.

Oppo F15'in görüntüleri ortaya çıktı:

Yayınlanan postere göre Oppo F15, 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Cihaz, MediaTek Helio P70 yonga setinden güç alacak ve 4.025 mAh’lik bataryayla desteklenecek. Oppo F15’in arkasında bulunan dörtlü kamera kurulumunda 48 MP ana kamera, 8 MP ne olduğu açıklanmayan lens ve iki 2 MP ne olduğu açıklanmayan sensör bulunacak.

Aşağıda yer alan fotoğraf, bahsettiğimiz videodan alındı. Fotoğrafta görüldüğü üzere Oppo F15 olduğu iddia edilen cihaz, damla çentikli bir ekrana sahip. Videonun başlarında ise cihazın dörtlü kamera kurulumunu görebiliyoruz. Oppo F15’in gösterildiği videoyu izlemek için şu adrese gidebilirsiniz.

Oppo A91 olduğu iddia edilen Oppo F15’in özellikleri:

Oppo F15’in Amazon India’da paylaşılan özellikleri Oppo A91 ile tamamen aynı. Oppo A91 de Oppo F15 gibi 6,4 inçlik AMOLED ekrana sahip. Her iki cihazın ekranı da 2400 x 1080 çözünürlükte ve 20:9 en boy oranında.

Oppo A91 ve Oppo F15 arasındaki fark ise kamera kısmında ortaya çıkıyor. Oppo A91’in arkasında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Batarya kısmı da Oppo F15’tekiyle aynı.

Oppo F15’in gerçekten Oppo A91’in ismi değiştirilmiş versiyonu olup olmadığını önümüzdeki hafta göreceğiz. O zamana dek bizi takip etmeye devam edin.