Coolpad Legacy 5G Hakkında Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Çin merkezli Coolpad firmasının uygun fiyata 5G desteği sunacak olan telefonu Coolpad Legacy 5G hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. 400 doların altında bir fiyat etiketine sahip olması beklenen telefon, donanım kısmındaysa hiç de fena olmayan özellikler sunuyor.

2020 yılına girdik ve pek çok servis sağlayıcı 5G ağlarını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Çin merkezli bir teknoloji firması olan Coolpad ise hızla gelişmekte olan 5G trendine katılmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren şirket, yeni uygun fiyatlı modelinde hatırı sayılır özelliklerin yanı sıra 5G desteğini de sunarak müşterilerin ilgisini çekmek istiyor.

Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey varsa o da 5G telefonların pahalı olduğudur. Hatta pek çok büyük firmanın 5G destekli modelleri, 1.000 doların üzerinde fiyatlarda seyrediyor. Coolpad tarafından tanıtılacak olan Coolpad Legacy 5G ise 400 doların altındaki fiyatıyla oldukça iddialı görünüyor. Öte yandan telefonun özelliklerinin de hiç fena olmadığını söylemek mümkün.

Coolpad Legacy 5G neler sunuyor?

En güncel Android sürümü olan Android 10 ile desteklenen Coolpad Legacy 5G, 6,53 inçlik büyük bir ekran ve 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Arka tarafta 48 MP + 8 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu sunan telefon, ön taraftaysa 16 MP'lik bir ön kamerası bulunduruyor.

Günümüz standartlarına göre orta sınıf bir CPU, uygun fiyatlı bir telefonda 5G desteğini mümkün kılan şeydir. Bu yüzden telefonda orta segmentin sıkça tercih edilen yonga setlerinden Snapdragon 765 bulunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.0 desteği bulunuyor.

Telefonun özellikleri her ne kadar etkileyici görünse de hakkında henüz bilinmeyen depolama ve bellek gibi pek çok özellik bulunuyor. Bununla birlikte uygun fiyata 5G desteği sunacak olan Coolpad Legacy 5G’nin 2020 yılının ikinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Coolpad, yeni bir akıllı saat de çıkarmayı planlıyor:

5G destekli telefonun yanı sıra Coolpad, bir yıl önceki CES 2019 etkinliğinde duyurulan Dyno Smartwatch’un yeni bir versiyonunu getirmeyi planlıyor. Yakında çıkacak olan Dyno 2 Smartwatch’un önceki modele göre güçlendirilmiş işlemci ve yeni uygulama platformu sunacağı belirtiliyor. Son olarak bu akıllı saat, önümüzdeki nisan ayında 190 dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.