OPPO, F29 ve F29 Pro modellerini tanıttı. Yeni telefonlar 5G desteği, dayanıklı gövde yapısı ve büyük bataryalarıyla dikkat çekiyor.

OPPO, Hindistan’da F29 ve F29 Pro isimli iki yeni telefonunu görücüye çıkardı. Orta segment özelliklere sahip bu cihazlar, 5G desteği, sağlam kasası ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor. Yani, hem dayanıklı olsun hem de şarjı uzun gitsin diyenler için yeni bir alternatif geliyor.

Aslında F29 serisi tamamen yeni değil; Çin’de satılan Oppo A5 ve A5 Pro’nun farklı bir isimle yeniden piyasaya sürülmüş hali. Şu an ön siparişe açık olan bu modellerin, önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor. İşte F29 ve F29 Pro modelleri iel ilgili tüm ayrıntılar!

OPPO F29 5G özellikleri

OPPO F29 5G’nin en dikkat çekici özelliği dayanıklılığı. Şirket, cihazın IP69, IP68 ve IP66 sertifikalarına sahip olduğunu ve suya karşı koruma sunduğunu açıkladı. Ancak bu sertifikalar yalnızca tatlı suyla temas durumlarını kapsadığı için, OPPO telefonun hindistancevizi suyu, sporcu içecekleri, bulaşık deterjanı ve cam suyu da dahil olmak üzere 18 farklı sıvıya karşı dayanıklı olduğunu belirtti. Aynı zamanda cihazın, -35 dereceye kadar düşük sıcaklıklarda 4 saat boyunca çalışmaya devam edebildiği bilgisi paylaşıldı.

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

Ekran: 6,7 inç AMOLED, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı

Ön Kamera: 8 MP (delikli ekran tasarımı içinde)

Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör

Batarya: 6.500 mAh, 45W SuperVOOC hızlı şarj desteği

Kalınlık: 7,7 mm

Ağırlık: 185 gram

Renk seçenekleri: Solid Purple (Mor) ve Glacier Blue (Mavi)

OPPO F29 5G fiyatları:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 280 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 300 dolar

Teslimat tarihi: 27 Mart

OPPO F29 Pro 5G özellikleri

Oppo F29 Pro 5G de aynı işletim sistemini kullanıyor ancak daha dayanıklı bir tasarıma sahip diyebiliriz. Farkları ise şunlar:

Dört tarafı kavisli ekran

Daha güçlü bir gövde yapısı

MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası (küf, güneş ışığı ve buzlanmaya karşı ek direnç sağlıyor)

20 dakikada %45 şarj edilebiliyor.

Aşırı soğuk havalarda bile şarj edilebiliyor.

Teknik özellikleri

Ekran: 6,7 inç AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 korumasıyla geliyor.

Ön Kamera: 16 MP (F29’a kıyasla daha yüksek çözünürlük sunuyor).

İşlemci: MediaTek Dimensity 7300

RAM seçenekleri: 8 GB veya 12 GB

Arka Kameralar: 50 MP ana kamera + 2 MP monokrom sensör (F29 ile aynı)

Batarya: 6.000 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği

Renk seçenekleri: Marble White (Beyaz) ve Granite Black (Siyah)

OPPO F29 Pro 5G fiyatları:

8 GB RAM + 128 GB depolama: 325 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama: 350 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama: 370 dolar

Teslimat tarihi: 1 Nisan