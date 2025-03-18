OPPO Reno 13 Serisi Türkiye’de satışa çıktı. OPPO Reno 13 Serisi’nin Türkiye fiyatları açıklandı. Yeni modellerin teknik özellikleri ve batarya kapasiteleri paylaşıldı.

OPPO’nun merakla beklenen Reno 13 Serisi sonunda Türkiye’de satışa çıktı. Seride Reno 13 F 5G, Reno 13 F 4G ve Reno 13 Pro 5G modelleri yer alıyor. Kamera yetenekleri, güçlü bataryaları ve bağlantı teknolojileriyle dikkat çeken bu telefonlar, farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Peki, yeni modeller neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

OPPO, Reno 13 Serisi’ni Türkiye’de satışa sundu. İşte yeni modellerin öne çıkan özellikleri ve fiyatları!

OPPO Reno 13 Serisi teknik detayları

Reno 13 F 5G, 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızıyla satışa sunuldu. Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisiyle güçlendirilen cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunduğu belirtildi. Ön tarafta ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer verildi. 5.800 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun, 45W hızlı şarj desteği sunduğu paylaşıldı.

Reno 13 F 4G, 6,72 inç büyüklüğünde AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızıyla satışa sunuldu. MediaTek Helio G99 işlemciye sahip olan cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörüne yer verildiği belirtildi. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerasının bulunduğu aktarıldı. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun, 45W hızlı şarj desteği sunduğu paylaşıldı.

Serinin en üst modeli Reno 13 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 işlemciyle geliyor. 6,83 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 93,8 ekran-gövde oranına sahip olan cihazın yaklaşık 195 gram ağırlığında olduğu belirtildi. Kamera tarafında 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamerayla donatılan telefonun, 5.800 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede şarj edilebildiği paylaşıldı.

OPPO Reno 13 serisinin Türkiye fiyatı:

OPPO Reno 13 F 8GB + 256GB: 18,999 TL

OPPO Reno 13 F (5G) 12GB + 256GB: 24,999 TL

OPPO Reno 13 Pro (5G) 12GB + 512GB: 49,999 TL

OPPO Reno 13 Serisi, farklı donanım seçenekleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Bugün itibarıyla satışa çıkan seride, "Eskiyi Getir, Yeniyi Götür" kampanyasının geçerli olduğu ve kampanyanın 24 Nisan’da sona ereceği duyuruldu. Aynı zamanda OPPO Find serisinin yıl içinde Türkiye’de satışa sunulacağı paylaşıldı.