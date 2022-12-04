Oppo Find N2 Flip’in Tasarım Görselleri Ortaya Çıktı

Aralık ayının ortalarından raflardaki yerini alması beklenen Oppo Find N2 Flip’e ait tasarım görselleri, telefonun tanıtımından önce ortaya çıktı.

Son yıllarda akıllı telefon pazarında dikkat çeken akımlardan biri de katlanabilir telefonlar. Başta Samsung olmak üzere pek çok firma bu pazara giriş yapmış durumda. Bu firmalardan biri olan Oppo’nun yeni katlanabilir akıllı telefonu Find N2 Flip’e ait tasarım görselleri ortaya çıktı.

Tasarım görsellerine baktığımızda, bu görsellerin cihazın daha önce gördüğümüz videolarına benzer olduğunu görüyoruz. Ayrıca dış ekranın, Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Motorola Razr 2022’nin dış ekranlarından daha büyük olduğu da göze çarpıyor.

Oppo Find 2 Özellikleri

Ekran : 6.8 inç AMOLED katlanabilir ekran

: 6.8 inç AMOLED katlanabilir ekran Çözünürlük : FHD+

: FHD+ Kamera : 32 MP Somy IMX709 özçekim kamerası

: 32 MP Somy IMX709 özçekim kamerası Arka kameralar : 50 MP ana kamera, 8 MO ultra geniş aşçı kamerası

: 50 MP ana kamera, 8 MO ultra geniş aşçı kamerası Arka ekranı : 3.26 inç

: 3.26 inç İşlemci : Dimensity 9000

: Dimensity 9000 RAM : 12 GB’a kadar

: 12 GB’a kadar Bellek : 512 GB’a kadar

: 512 GB’a kadar Batarya : 4300 mAh, 44W hızlı şarj

: 4300 mAh, 44W hızlı şarj İşletim sistemi : ColorOS 13 (Android 13 tabanlı)

: ColorOS 13 (Android 13 tabanlı) Parmak izi sensörü: Evet, yanda

Find N2 Flip’in ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda farklı tahminler bulunuyor. Gelen bilgilere göre Oppo, bu ayın ortasında yapacağı INNO Day 2022 etkinliğinde yeni katlanabilir telefonlarını tanıtacak. Oppo Find N2 ve Oppo Find N2 Flip'in dünya çapında satışta olması bekleniyor.