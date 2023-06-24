Kapaklı katlanabilir telefonlarda kamera performansını üst seviyeye taşıyacak olan OPPO Find N3 Flip tasarımını gösteren render görüntüleri ortaya çıktı.

Render görüntüleri sızdırılan OPPO Find N3 Flip’in arka panel tasarımı ortaya çıktı. Telefonun esktra bir kamera ile geleceği öğrenilirken tasarımının selefi Find N2 Flip’e çok benzediği de ortaya çıktı. Hatta neredeyse hiç değişmemiş.

Cihazın arka kısımda Hasselblad iş birliğiyle geliştirilen yeni bir kamera modülü yer alıyor. Bu modülde 50 MP Sony IMX890 ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 32 MP telefoto kamera bulunuyor. Bu kameralar sayesinde OPPO Find N3 Flip, rakiplerine göre daha iyi fotoğraf ve video kalitesi sunmayı hedefliyor.

Render görüntülerinden en fazla bu bilgiyi elde edebildik, cihazın geriye kalan özellikleri ise şöyle:

Cihazın dış kapak ekranı 3,26 inç boyutunda ve AMOLED teknolojisine sahip. Bu ekran sayesinde kullanıcılar, telefonu açmadan bildirimleri görüntüleyebiliyor, mesaj yazabiliyor ve Google uygulamalarını kullanabiliyor.

ve AMOLED teknolojisine sahip. Bu ekran sayesinde kullanıcılar, telefonu açmadan bildirimleri görüntüleyebiliyor, mesaj yazabiliyor ve Google uygulamalarını kullanabiliyor. İç ekranı ise 6,8 inç boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde. Ayrıca 120 Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran, akıcı ve keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihazın iç ekranında ayrıca 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera da bulunuyor.

boyutunda ve FHD+ çözünürlüğünde. Ayrıca sahip olan bu ekran, akıcı ve keskin bir görüntü deneyimi sunuyor. Cihazın iç ekranında ayrıca çözünürlüğünde bir ön kamera da bulunuyor. MediaTek Dimensity 9000 Plus işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile geleceği söylenen cihazın 4.300 mAh kapasiteli bir bataryaya ve 44 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da iddia ediliyor.

OPPO Find N3 Flip'in teknik özellikleri hakkında henüz resmi bir bilgi yok, bu bahsettiklerimiz sızdırılan veya beklenen teknik özellikleri.

OPPO'nun yeni kapaklı katlanabilir telefonu Find N3 Flip'in yıl sonundan önce tanıtılması bekleniyor. Cihazın fiyatı ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.