Find X adlı cihazla geçtiğimiz yıl adından bolca söz ettiren firma OPPO, çok geçmeden yeni bir Find modeliyle karşımızda olmaya hazırlanıyor. Ünlü YouTuber Mywhoetheboss, yayınladığı videoda yeni telefonda yer almasını beklediği özelliklerden bahsetti.

OPPO Find X, 2018’de en çok konuşulan telefonlardan biriydi. Sadece bir kaydırma hareketiyle aktif edebildiğiniz ve içerisinde yüz tanıma sensörü bulunan ön kamerasıyla piyasaya sürülmüştü. Şimdiyse OPPO’nun bu sene içerisinde Find X’e bir vâris getireceği düşünülüyor ve Youtuber Mrwhoetheboss’a göre, bu vârisin adı X2 olacak.

Mrwhoetheboss adlı YouTuber, paylaştığı son videosunda telefonun yanı sıra tasarımıyla birlikte gelecek özelliklere de dikkat çekti. Ekrana entegre edilmiş parmak izi okuyucusu ve 10x optik yakınlaştırma bu özelliklerden sadece ikisi.

OPPO, bir telefonda hareketli parçaların en aza indirgenmesini savunan bir firma. Bu yüzden Find X adlı modeli tamamen çerçevesiz hale getirmek için alışagelmemiş bir tasarım ile piyasaya sürmüştü.

OPPO Find X, VOOC Charge adlı teknolojiyle piyasa sürülmüştü ancak bu teknolojinin daha hızlı olanı SuperVOOC Charge sadece iki özel versiyon için çalışıyordu. Ayrıca SuperVOOC Charge adlı bu teknolojiyle 3,400 mAh bataryayı 0’dan 100’e 35 dakikada doldurabiliyorsunuz. Find X2’nin de bu hızlı şarj teknolojisini desteklemesi gerektiği düşünülüyor.