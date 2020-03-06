Oppo Find X2 Pro

Oppo, piyasaya damga vuracak yeni akıllı telefonu Find X2 Pro’yu duyurdu. Find X2 Pro, 6.7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip ekranı, Snapdragon 865 işlemcisi ve 60x dijital zoom sunan kamerası ile rakiplerini ciddi anlamda zorlayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefon piyasasının önemli şirketlerinden Oppo, yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. Find X2 ile birlikte duyurulan Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X2 Pro, 2018 yılında çıkarılan Find X’in daha az devrilsel ama daha güçlü devam modeli olarak karşımıza çıkıyor. Find X2 Pro, sahip olduğu tasarım ve özellikler ile 2020’nin en iyi Android telefonları arasına rahatlıkla girebilir.

Find X2 Pro’nun 6.7 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı, 120Hz yenileme hızına sahip. 3168 x 1440 piksel çözünürlüğü sunan ekran 513 ppi/ 800 nit parlaklığa sahip. Find X2 Pro’nun ekranı 120Hz/1440p çözünürlüğünde kullanılabiliyor.

Find X2 Pro’nun ekran tasarımı da öncüsü Find X’den farklı görünüyor. Find X’de bulunan açılabilir selfie kamerasının yerini kamera deliği almış. Ekrandaki bu delikteki selfie kamerası ise 32MP çözünürlüğünde.

Oppo’nun ekran kısmında yaptığı geliştirmelerden biri de görüntü işleme için ayrı bir çipin kullanılmış olması. Find X2 Pro’nun görüntü işlemesi için O1 Ultra Vision Engine adı verilen bir çip kullanılıyor. Bu çip ekranın yenileme hızınının 60 fps veya 120 fps'ye yükselmesini sağlayarak ekranın gerçek HDR kalite sunmasını sağlıyor.

Oppo’nun yeni amiral gemisi Find X2 Pro’nun işlemci tarafında ise Snapdragon 865 5G bulunuyor. Snapdragon 865 5G’ye 12GB RAM eşlik ediyor. Amiral gemisinin dahili depolama alanı ise 512GB.

Amiral gemisinin arka bölümünde 3 kamera bulunuyor. Find X2 Pro’nun ana kamerası 48 megapiksel çözünürlüğünde. Ancak Oppo, cihazda geçen sene kullanılan IMX586 sensörü kullanmadı. Bunun yerine Sony ile beraber IMX689 ismi verilen yeni bir sensör geliştirdi. Bu sensör 1.12 mikron boyutların pikseller kullanıyor. Daha küçük boyutlu pikseller Find X2 Pro’ya daha fazla ışık toplama yeteneği sunuyor.

Find X2 Pro’nun 48MP ana kamerasına, 13MP çözünürlüğünde telefoto kamera eşlik ediyor. Bu telefoto lens Find X2 Pro’nun 60X’e kadar dijital zoom yapmasına izin veriyor. 13MP telefoto lense ise ikinci bir 48MP çözünürlüğünde, 120 derecelik bir görüş alanına sahip ultra geniş açılı lens eşlik ediyor. Oppo, bu lensin 3cm’ye kadar odaklama yapabileceğini açıkladı.

Find X2 Pro’nun bataryası 4260mAh kapasitede. SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip telefonun 38 dakikada tam olarak şarj olduğu söyleniyor. Ancak telefona kablosuz şarj desteği eklenmemiş.

Find X2 Pro, Android 10 tabanlı ColorOS 7.1 ile kutusundan çıkacak. Aynı zamanda Find X2 Pro’da bağlantı noktası olarak USB Type-C bulunuyor. Find X2 Pro’da da 3.5mm kulaklık girişi ise bulunmuyor.

Oppoe Find X2 Pro’nun teknik özellikleri:

Snapdragon 865 5G

12GB RAM

512GB USF 3.0 dahili depolama alanı

6.7 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 3168x1440 piksel AMOLED ekran

48 MP ana kamera

48MP ultra geniş açılı lens

13MP telefoto lens

32MP ön kamera

4260 mAh kapasitesinde SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteğine sahip batarya

USB C Bağlantı noktası

Android 10 tabanlı ColorOS 7.1







Oppo Find X2 Pro'nun Fiyatı

Find X2 Pro, siyah seramik rengi, turuncu ve altın sarısı deri görünümleri ile satışa sunulacak. 2020’nin en güçlü Android telefonlarından olacak Find X2 Pro, 1.350 dolar (yaklaşık 8221 TL + vergiler) fiyatla satışa sunulacak.