Harici Telefoto Lens Takabileceğiniz OPPO Find X9 Pro Duyuruldu: İşte Fiyatı

OPPO, Find X9 serisi telefonlarını duyurdu. İki modelden oluşan seride Pro model, harici telefoto lens desteğine sahip oluşu ile dikkat çekiyor. Peki OPPO Find X9 Pro özellikleri ve fiyatı nasıl?

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bugün düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonlarını duyurdu. OPPO Find X9 Pro ve OPPO Find X9 olarak isimlendirilen telefonlar, dikkat çekici özellikleriyle tüketicileri memnun edecek gibi görünüyorlar. Peki OPPO Find X9 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar?

OPPO Find X9 Pro ile başlayalım. 6.78 inç büyüklüğünde 2772 × 1272 piksel çözünürlük sunan bu ekranla donatılan OPPO Find X9 Pro, 120 Hz tazeleme oranı ve 1.800 nit tepe parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. 50 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapan telefonun parmak izi okuyucu sensörü de ekran altına yerleştirilmiş durumda.

Karşınızda OPPO Find X9 Pro:

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek Dimensity 9500 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile kombine edilmiş durumda. 80W hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılan telefonun işletim sistemi ise Android 16 tabanlı ColorOS 16.0.

Gelelim kamera kurulumuna. OPPO Find X9 Pro, 50 MP çözünürlüğünde ana kameraya, 50 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya ve 200 MP çözünürlüğünde telefoto kameraya ev sahipliği yapacak. Ancak bu akıllı telefona harici telefoto lens de takılabilecek. Hasselblad iş birliğinde geliştirilen teknoloji, telefoto çekimlerde 3.28x yakınlaştırma imkânı tanıyacak.

OPPO Find X9 Pro teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.78 inç, FHD+ (2772 × 1272 piksel), 1-120 Hz, 1.800 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 50 MP (f/2.0) Arka Kamera 50 MP (f/1.5) + 50 MP (f/2.0) + 200 MP (f/2.1) + harici lens İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16) Batarya 7.500 mAh (80W)

OPPO Find X9 Pro fiyatı:

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 745 dolar 12 GB + 512 GB 800 dolar 16 GB + 512 GB 840 dolar 16 GB + 1 TB 940 dolar

OPPO Find X9 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.59 inç, FHD+ (2760 × 1256 piksel), 1-120 Hz, 1.800 nit, AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9500 RAM 12-16 GB (LPDDR5X) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.1) Ön Kamera 32 MP (f/2.4) Arka Kamera 50 MP (f/1.6) + 50 MP (f/2.0) + 50 MP (f/2.6) İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16) Batarya 7.025 mAh (80W)

OPPO Find X9, Pro modelin biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu. Bu telefonun özelliklerine baktığımızda Pro ile hayli benzerlik olduğunu görüyoruz. Ancak şirket, maliyeti düşürmek adına bazı özellikleri kıstı. Ayrıca harici lens desteği bu modelde yok.

OPPO Find X9 fiyatı: