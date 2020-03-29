HD ve HDR yayın kalitesini destekleyen cihazlar listesini güncelleyen Netflix, listeye OPPO'nun Find X2 serisini ve OnePlus'ın 7T serisini kattı. Böylece toplamda 4 cihaz, Netflix'in HD ve HDR yayın desteğine kavuşmuş oldu.

Bütün dünyanın eve kapanmış olduğu şu günlerde dizi ve film izlemek, birçok insan için zamanı geçirmenin tek yolu olabiliyor. Elbette, bu konuda akla gelen ilk isimlerden birisi de Netflix. Milyonlarca insanın vakit geçirdiği platform, yüksek kalitede dizi ve film izlemek için birçok kişinin ilk tercihi oluyor.

Netflix üzerinden yüksek kalitede dizi veya film izlemek aslında sizin internetiniz yerine cihazınıza bağlı. Bu noktada kullandığınız cihaz, HD veya HDR ekrana sahip olabilir ancak Netflix üzerinden HD ya da HDR kalitede bir yapım izlemek için kullandığınız cihazın Netflix tarafından onaylanmış olması gerekir. İşte OnePlus ve OPPO’nun 2’şer tane cihazı, bu onayı sonunda aldı.

OnePlus ve OPPO cihazları Netflix'in onayını aldı:

Günümüzde Netflix’in HD oynatmasını destekleyen birçok Android cihaz bulunsa da HDR video oynatma desteğine sahip olan çok az cihaz bulunuyor. Ancak eğer şu anda aşağıdaki OPPO veya OnePlus model cihazlara sahipseniz, artık Netflix üzerinden HD ve HDR kalitede video izleyebilirsiniz:

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OPPO Find X2 (PDEM10, PEDT10, CPH2023)

OPPO Find X2 Pro (PDEM30, CPH2025)

Netflix’in güncellenen listesiyle bu cihazlara sahip olan kullanıcılar hem HD kalitede hem de HDR kalitede video izleyebilecekler. Tabii ki Netflix’te HDR kalitede video izlemek için üyeliğinizin de ona göre düzenlenmiş olması gerekiyor. Güncellenen yeni listeyle Netflix, artık daha fazla mobil kullanıcıya HDR ve HD desteği sunuyor.

Netflix’te kullandığınız cihazla herhangi bir yapımı HD kalitede izlemek için o cihazın Widevine DRM’in L1 sertifikasını almış olması gerekiyor. Bununla birlikte sertifikaya sahip olan cihazın Netflix’in kendi testinden de başarıyla geçmesi şart. Testten başarıyla geçen cihazlarda Netflix’teki tüm yapımlar HD olarak izlenebiliyor.

Bununla birlikte HD sertifikasını alan bir cihazın HDR videoları oynatması da garanti değil zira HDR videonun oynatılacağı cihazın mutlaka HDR ekrana sahip olması gerekiyor. Bununla birlikte HDR cihazların da alması gereken ayrı bir sertifika bulunuyor. Yani HD ve HDR sertifikaları birbirinden tamamen bağımsız durumda.