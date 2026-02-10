Tümü Webekno
OPPO, İyi Özellikleri Sudan Ucuza Sunacak Telefonu K14x 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyatı!

OPPO, bütçe dostu tüketicilere hitap eden yeni telefonu K14x 5G'yi duyurdu. Aşırı uygun fiyata günlük işleri rahatlıkla karşılayabilecek telefon, satışa sunulduğu ülkelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. İşte OPPO K14x 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji şirketi OPPO, bütçe dostu telefon arayışında olanları memnun edecek yeni akıllı telefonu "K14x 5G"yi duyurdu. Fena sayılmayacak özelliklere sahip olan telefon, satışa sunulduğu pazarlarda ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki bu telefon neler sunuyor ve kaç paradan satılacak?

OPPO K14x 5G, HD+ çözünürlük sunan 6.75 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. 120 Hz tazeleme oranı ve 1.125 nit tepe parlaklık değerine sahip olan telefon, 5 MP çözünürlük sunan bir selfie kamera ile yan panele monte edilmiş parmak izi okuyucu sensöre ev sahipliği yapıyor.

Karşınızda OPPO K14x 5G

OPPO'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek Dimensity 6300 işlemci bulunuyor. 6 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile kombine edilen telefon, Android 16 tabanlı ColorOS 16 arayüzü ile çalışıyor. OPPO K14x 5G'nin 6.500 mAh kapasiteli bataryası ise 45W hızlı şarj desteği sunuyor.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış ikili kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP portre odaklı kamera bulunuyor. OPPO, bütçe dostu telefonunun kamerasını yapay zekâ ile destekliyor.

OPPO K14x 5G teknik özellikleri:

Özellik
Ekran 6.75 inç, (1604 x 720 piksel) HD+, 120 Hz, 1.125 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 6300
RAM 4-6 GB (LPDDR4X), 8 GB'ye kadar sanal RAM
Depolama 128 GB (UFS 2.2)
Ön Kamera 5 MP (f/2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 2 MP (f/2.4)
İşletim Sistemi ColorOS 16 (Android 16)
Batarya 6.500 mAh (45W)
OPPO K14x 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı
4 GB + 128 GB 165 dolar
6 GB + 128 GB 190 dolar
