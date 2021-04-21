OPPO, Enco Buds olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Uygun fiyatlı bir ürün olarak karşımıza çıkan kablosuz kulaklıklar, sahip olduğu oyun modu ile 80 ms gecikme süresi de sunabiliyor. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Çinli teknoloji şirketi OPPO, düzenlediği bir etkinlikte en yeni kablosuz kulaklığı "Enco Buds"ı duyurdu. Tasarım açısından aşina olduğumuz, fiyat açısındansa kabul edilebilir düzeyde olan kablosuz kulaklık, en çok da oyun modu ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki OPPO'nun yeni kablosuz kulaklıkları, tüketicilere neler soruyor?

Yalnızca 4'er gramlık ağırlık değerine sahip olan kablosuz kulaklıklar, pek çok üründe gördüğümüz gibi yumuşak hatlara sahip bir kutuyla birlikte geliyor. Bu kutunun toplam ağırlığı ise 45 gram olarak açıklanmış durumda. Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisine sahip olan kablosuz kulaklıkların 8 mm'lik dinamik sürücüleri ise kulaklığın fiyatına paralel düzeyde ses kalitesi sunduğunu anlamına geliyor. Ayrıca Enco Buds'ın aramalar sırasında kullanılabilen gürültüyü azaltmayı amaçlayan özel bir algoritması bulunuyor.

Karşınızda OPPO Enco Buds

OPPO Enco Buds'ta 40'ar mAh'lık bataryalar yer alıyor. Kutuda ise 400 mAh kapasiteli daha büyük bir batarya yer alıyor. OPPO yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, bu kablosuz kulaklıkları kutusuyla birlikte 24 saate kadar kullanabilecekler. Bu arada, kablosuz kulaklığı USB Type-C ile şarj etmek isteyen bir kullanıcının beklemesi gereken süre 150 dakika olarak açıklandı. Öte yandan bu kablosuz kulaklıkların özel bir oyun moduna sahip olduğunu, aktifleştirildiğinde ise gecikme süresinin 80 ms'ye düşürüldüğünü söylemek gerekiyor.

OPPO tarafından yapılan açıklamalara göre beyaz ve mavi olmak üzere iki renk seçeneği ile satın alınabilecek OPPO Enco Buds, yalnızca 32 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.