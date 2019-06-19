Oppo, Ekrana Gömülü Kameralarını MWC 2019'da Tanıtabilir

Gelen bilgilere göre Oppo, çentikleri ve ekran deliklerini ortadan kaldıracak ekrana gömülü kamera teknolojisini Çin'de düzenlenecek MWC 2019 etkinliğinde gün yüzüne çıkaracak.

Bu ayın başlarında ekrana gömülü ön kamera teknolojisini tanıtan Oppo, tamamen çentiksiz ve çerçevesiz telefonların önünü açacak teknolojisinin nasıl çalıştığını göstermeyi planlıyor.

Ekrana gömülü parmak izi okuyucularıyla benzer bir yapıya sahip olan kameralar, hiçbir çentik, çerçeve ya da kızağa ihtiyaç olmadan fotoğrafınızı çekebilecek. Bu da telefonlardaki ekran gövde oranının artırılmasına olanak tanıyacak.

Tabii ki tasarım konusunda büyük artıları olan bu teknolojinin dezavantajları da bulunuyor. Oppo’nun Başkan Yardımcısı Brian Shen, telefonun kamerası ekran içerisine gömüleceği için optik kalitede bazı düşüşlerin beklendiğini açıkladı. Shen’in açıklamasının sonunda söylediği gibi hiçbir teknoloji kusursuz bir şekilde başlamıyor ve ekrana gömülü kameralar da buna bir örnek olacak.

MWC 2019’da Oppo’nun yalnızca teknolojisini mi tanıtacağı yoksa teknolojiye sahip bir telefonu kullanıcıların beğenisine mi sunacağı şu an için gizemini koruyor. İkinci olasılığın gerçekleşeceğini düşünürsek, yeni teknolojilerin ucuz olmadığını ve çıkacak telefonun fiyatının ciddi manada pahalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Oppo, ekrana gömülü kameralar üzerine çalışan tek firma değil. Daha önceden Xiaomi’nin ekrana gömülü bir kamerayı tanıttığı ve Samsung’un da bu tarz ön kameralar üzerine çalıştığı belirtilmişti. Yine de teknolojiyi kullanıcılara ilk tanıtacak ismin Oppo olması muhtemel.